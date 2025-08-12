Обычные батарейки — элементы питания типа AAA, AA, C, D и «крона» (9V) — нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Они относятся к опасным бытовым отходам и требуют специальной утилизации.
Если выбросить батарейки в обычный контейнер, они могут загореться или даже взорваться — как в мусорном баке, так и в мусоровозе или на мусоросортировочной станции. Особенно опасно это в тёплое время года, когда высокая температура способствует возгоранию. К опасным бытовым отходам (ОБО) также относятся люминесцентные лампы, бытовая химия, баллоны с пропаном и другие материалы — все они требуют особого обращения.
Правильная утилизация таких отходов играет важную роль в обеспечении безопасности людей и охране окружающей среды. Если вы не уверены, где можно сдать батарейки или другие виды опасных отходов, воспользуйтесь онлайн-сервисом Waste Wizard или бесплатным мобильным приложением SacRecycle.
Жители Сакраменто могут бесплатно сдать батарейки, лампы, краски, пестициды и другие опасные материалы в специализированный центр утилизации HHW Facility, работающий со вторника по субботу с 8:00 до 17:00.
Также в городе действуют бесплатные пункты приёма батареек (только для бытовых отходов от частных лиц; коммерческие отходы, литий-ионные и автомобильные аккумуляторы не принимаются):
- Сити-холл (915 I Street)
- Департамент коммунальных услуг (1395 35th Avenue)
- Общественный центр Belle Cooledge (5699 South Land Park Drive)
- Центр Coloma (4623 T Street)
- Центр для пожилых Ethel MacLeod Hart (915 27th Street)
- George Sim Community Center (6207 Logan Street)
- Meadowview Community Center (2450 Meadowview Road)
- South Natomas Community Center (2901 Truxel Road)
- Oak Park Community Center (3425 Martin Luther King Jr. Blvd.)
- Robertson Community Center (3525 Norwood Avenue)
Чтобы сократить количество отходов, специалисты рекомендуют по возможности выбирать устройства, не требующие батареек, — например, работающие от электросети или заряжаемые через USB. Одноразовые батарейки можно заменить аккумуляторными аналогами, которые многократно перезаряжаются и снижают нагрузку на окружающую среду.
Неправильная утилизация батареек — это не только нарушение экологических норм, но и реальная угроза пожаров и загрязнения. Следуя простым рекомендациям, вы повышаете безопасность своего дома, района и города. Дополнительная информация — на сайте sacrecycle.org.
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship