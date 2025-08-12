Sacramento City
Обычные батарейки — элементы питания типа AAA, AA, C, D и «крона» (9V) — нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Они относятся к опасным бытовым отходам и требуют специальной утилизации.

Если выбросить батарейки в обычный контейнер, они могут загореться или даже взорваться — как в мусорном баке, так и в мусоровозе или на мусоросортировочной станции. Особенно опасно это в тёплое время года, когда высокая температура способствует возгоранию. К опасным бытовым отходам (ОБО) также относятся люминесцентные лампы, бытовая химия, баллоны с пропаном и другие материалы — все они требуют особого обращения.

Правильная утилизация таких отходов играет важную роль в обеспечении безопасности людей и охране окружающей среды. Если вы не уверены, где можно сдать батарейки или другие виды опасных отходов, воспользуйтесь онлайн-сервисом Waste Wizard или бесплатным мобильным приложением SacRecycle.

Жители Сакраменто могут бесплатно сдать батарейки, лампы, краски, пестициды и другие опасные материалы в специализированный центр утилизации HHW Facility, работающий со вторника по субботу с 8:00 до 17:00.

Также в городе действуют бесплатные пункты приёма батареек (только для бытовых отходов от частных лиц; коммерческие отходы, литий-ионные и автомобильные аккумуляторы не принимаются):

  • Сити-холл (915 I Street)
  • Департамент коммунальных услуг (1395 35th Avenue)
  • Общественный центр Belle Cooledge (5699 South Land Park Drive)
  • Центр Coloma (4623 T Street)
  • Центр для пожилых Ethel MacLeod Hart (915 27th Street)
  • George Sim Community Center (6207 Logan Street)
  • Meadowview Community Center (2450 Meadowview Road)
  • South Natomas Community Center (2901 Truxel Road)
  • Oak Park Community Center (3425 Martin Luther King Jr. Blvd.)
  • Robertson Community Center (3525 Norwood Avenue)

Чтобы сократить количество отходов, специалисты рекомендуют по возможности выбирать устройства, не требующие батареек, — например, работающие от электросети или заряжаемые через USB. Одноразовые батарейки можно заменить аккумуляторными аналогами, которые многократно перезаряжаются и снижают нагрузку на окружающую среду.

Неправильная утилизация батареек — это не только нарушение экологических норм, но и реальная угроза пожаров и загрязнения. Следуя простым рекомендациям, вы повышаете безопасность своего дома, района и города. Дополнительная информация — на сайте sacrecycle.org.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

