Обычные батарейки — элементы питания типа AAA, AA, C, D и «крона» (9V) — нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Они относятся к опасным бытовым отходам и требуют специальной утилизации.

Если выбросить батарейки в обычный контейнер, они могут загореться или даже взорваться — как в мусорном баке, так и в мусоровозе или на мусоросортировочной станции. Особенно опасно это в тёплое время года, когда высокая температура способствует возгоранию. К опасным бытовым отходам (ОБО) также относятся люминесцентные лампы, бытовая химия, баллоны с пропаном и другие материалы — все они требуют особого обращения.

Правильная утилизация таких отходов играет важную роль в обеспечении безопасности людей и охране окружающей среды. Если вы не уверены, где можно сдать батарейки или другие виды опасных отходов, воспользуйтесь онлайн-сервисом Waste Wizard или бесплатным мобильным приложением SacRecycle.

Жители Сакраменто могут бесплатно сдать батарейки, лампы, краски, пестициды и другие опасные материалы в специализированный центр утилизации HHW Facility, работающий со вторника по субботу с 8:00 до 17:00.

Также в городе действуют бесплатные пункты приёма батареек (только для бытовых отходов от частных лиц; коммерческие отходы, литий-ионные и автомобильные аккумуляторы не принимаются):

Сити-холл (915 I Street)

Департамент коммунальных услуг (1395 35th Avenue)

Общественный центр Belle Cooledge (5699 South Land Park Drive)

Центр Coloma (4623 T Street)

Центр для пожилых Ethel MacLeod Hart (915 27th Street)

George Sim Community Center (6207 Logan Street)

Meadowview Community Center (2450 Meadowview Road)

South Natomas Community Center (2901 Truxel Road)

Oak Park Community Center (3425 Martin Luther King Jr. Blvd.)

Robertson Community Center (3525 Norwood Avenue)

Чтобы сократить количество отходов, специалисты рекомендуют по возможности выбирать устройства, не требующие батареек, — например, работающие от электросети или заряжаемые через USB. Одноразовые батарейки можно заменить аккумуляторными аналогами, которые многократно перезаряжаются и снижают нагрузку на окружающую среду.

Неправильная утилизация батареек — это не только нарушение экологических норм, но и реальная угроза пожаров и загрязнения. Следуя простым рекомендациям, вы повышаете безопасность своего дома, района и города. Дополнительная информация — на сайте sacrecycle.org.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship