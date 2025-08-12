Medicaid исполняется 60 лет: долгий путь к доступности здравоохранения и современные угрозы

Программе Medicaid потребовалось 60 лет, чтобы расширить доступ к здравоохранению для более чем 70 миллионов американцев с низким доходом и/или инвалидностью. В условиях, когда США столкнулись с крупнейшим в истории сокращением федеральных субсидий, как американцы могут продолжать борьбу за справедливость в здравоохранении и может ли борьба Калифорнии за сохранение исторического расширения Medi-Cal, своего варианта Medicaid, стать примером для остальной страны?

Закон “Один большой красивый закон”, подписанный президентом Рональдом Трампом 4 июля, призванный сократить бюджетный дефицит и размер госдога, сокращает федеральные расходы на Medicaid на 15%. В течение ближайших 10 лет он сократит более 1 триллиона долларов из федерального бюджета на здравоохранение и продовольственную помощь, в основном за счёт введения требований к подтверждению трудоустройства получателей и перекладывания бремени расходов на штаты.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, к 2034 году из-за закона 11,8 миллиона американцев останутся без медицинской страховки; закон также сокращает на 500 миллиардов долларов финансирование Medicare, федеральной программы медицинского страхования для пожилых людей и американцев с ограниченными возможностями, в которых по состоянию на 2024 год, участвовало около 12,8 миллиона человек.

На общенациональном брифинге для СМИ 1 августа, организованном ACOM, приняли участие медицинский директор одного из крупнейших федерально сертифицированных медицинских центров США, признанный эксперт по Medicaid и два защитника прав в области здравоохранения из Калифорнии и Вашингтона, округ Колумбия.

“60 лет назад работающие сообщества, нуждавшиеся в дополнительной помощи, оказались в ситуации, когда им приходилось выбирать между лекарствами и питанием, между образованием детей и решением медицинских проблем. Медицинское страхование — это спасательный круг,” — сказал доктор Илан Шапиро Страйглер, практикующий участковый врач, более 9 лет являющийся главным корреспондентом по вопросам здравоохранения и сотрудником отдела медицинских вопросов в AltaMed Health Services — в одном из крупнейших независимых медицинских центров, сертифицированных на федеральном уровне, обслуживающий более 500 000 пациентов в более чем 60 центрах по всей Южной Калифорнии.

“Мы видим разницу между тем, что было тогда и сейчас: раньше, когда не было страхового покрытия, мои пациенты обращались в отделения неотложной помощи как в основной пункт оказания медицинской помощи,” — продолжил Страйглер. “Отделения неотложной помощи спасают нам жизни, но это не лучшее место для проведения маммографии. Там не место для разговоров о диабете или высоком кровяном давлении,” — продолжил он. “Сейчас я обеспокоен ситуацией — более 75 миллионов человек зависят от Medicaid. “Это не просто страховка для них, это дорога жизни.”

“В связи с ужесточением иммиграционного контроля по всей стране и соглашением об обмене данными об иммиграционном статусе между Центрами услуг Medicare и Medicaid и Департаментом внутренней безопасности, многие пациенты будут слишком напуганы, чтобы даже обратиться за неотложной помощью,” — Страйглер выразил опасения, говоря о сложившейся ситуации. “Это создаст “эффект домино”: меньше визитов к своему врачу, больше обращений, конечно же, время ожидания вырастет, количество осложнений увеличиться. А мы можем предотвратить их, имея для этого необходимые технологии, а затем расходы начнут расти.”

“Первичная медицинская помощь это одна из лучших инвестиций в здоровье, доступная нам,” — продолжил он. “Прямой эффект ударит по отдаленным больницам и локальным клиникам. Кто-то начнет сокращать количество услуг, что означает, что будет меньше специалистов. Это все будет иметь огромное воздействия на наши сообщества.”

“Это катастрофический законопроект. Его принятие — серьёзный удар по здравоохранению, медицинскому страхованию и расходам на него,” — заявил Энтони Райт, исполнительный директор Families USA и бывший руководитель Health Access California.

“По мере того, как люди теряют страховое покрытие, пул риска становится меньше и становится более уязвимым, а это означает, что страховые взносы должны расти, чтобы покрыть эту группу населения,” — продолжил он. “В конечном счёте, это сокращение для больниц, клиник, других поставщиков медицинских услуг и правительств штатов, которым затем придётся сделать непростой выбор: что именно сокращать — людей, льготы или тарифы для поставщиков услуг.”

“Сельские больницы, общественные клиники, дома престарелых и родильные отделения, которые в значительной степени зависят от Medicaid, особенно уязвимы,” – отметил он. “Почти половина всех детей в США и примерно 41% рождений охвачены программой Medicaid, а в некоторых штатах и сельских районах этот показатель превышает 60%.”

“Всё это невозможно исправить. Всё это можно изменить,” — сказал Райт, имея в виду 30 сентября, когда Конгресс должен принять или отменить Закон о доступности здравоохранения, который сделает налоговые льготы постоянными. Если срок действия льгот истечёт, 20 миллионов американцев могут столкнуться с ростом страховых взносов в среднем на 75%, а ещё 4,2 миллиона могут полностью лишиться медицинской страховки.

“Рост страховых взносов, потеря людьми страховки, сокращение или закрытие услуг — нам нужно убедиться, что люди правильно понимают этот законопроект, потому что если они этого не сделают, будут дальнейшие сокращения,” — добавил Райт. “В этом законопроекте члены Конгресса проголосовали за предоставление триллионов налоговых льгот богатым и корпорациям, но они даже не продлили налоговые льготы, которые помогают людям позволить себе медицинское обслуживание.”

“Программа Medicaid появилась 60 лет назад как программа борьбы за гражданские права, призванная обеспечить предоставление государством базовых медицинских услуг малоимущим. Она была принята довольно тихо, одновременно с созданием Medicare и принятием Закона об избирательных правах и Закона о гражданских правах,” — сказала Кэри Сандерс, старший директор по политике Калифорнийской панэтнической сети здравоохранения.

“Это важно, эта история, поскольку теперь нападение на Medicaid тесно связано с нападением на наши гражданские права,” — продолжила она. “Medicaid — это не только программа здравоохранения, но и программа борьбы с бедностью, и она имеет основополагающее значение для нашей способности добиваться равенства в здравоохранении. Сокращение финансирования затрагивает не только отдельных лиц. Оно затрагивает всю систему.”

Говоря о Калифорнии, Сандерс отметила, что штат прогнозирует потерю более 30 миллиардов долларов федерального финансирования и 3,4 миллиона жителей штата потеряют медицинское страхование.

“Как бы люди ни пытались продвигать этот законопроект, чем больше о нём узнают, тем меньше он становится популярным,” — сказал Сандерс. “Многие крупные работодатели не предоставляют своим работникам медицинскую помощь, поэтому так много работников получают Medi-Cal. Возможно, сейчас, когда нам есть что терять, пора задуматься о том, чтобы каждый платил свою справедливую долю,” — сказала Кэри Сандерс.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services