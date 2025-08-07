Законы Калифорнии о безопасности обращения с оружием помогают спасать жизни

В Калифорнии действуют самые строгие законы о безопасности обращения с оружием в стране, которые способствовали снижению уровня смертности от огнестрельного оружия в штате. Однако многие калифорнийцы до сих пор не знают о существовании эффективных инструментов для предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия.

Недавний опрос, проведённый по всему штату, показал, что 80% жителей Калифорнии мало что знают или вовсе не знают о запретительных судебных приказах по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия (gun violence protection orders, GVPO). Эти постановления гражданского суда временно лишают человека, представляющего угрозу для себя или окружающих, доступа к огнестрельному оружию.

Чтобы восполнить этот информационный пробел, администрация губернатора Гэвина Ньюсома запустила кампанию Reduce the Risk через Управление экстренных служб губернатора Калифорнии (Cal OES). Кампания направлена на повышение осведомлённости о запретительных судебных приказах и других правовых инструментах, которые могут помочь семьям, педагогам, медицинским работникам и правоохранительным органам принять меры до того, как произойдёт насилие.

На пресс-брифинге ACOM для журналистов 30 июля, проведённом совместно с California Black Media, подчёркивалось, как повышение осведомлённости общества об этих законах может повысить безопасность и спасти жизни — особенно в сообществах, наиболее пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия.

«Запретительные судебные приказы о насилии с применением огнестрельного оружия (GVRO) в Калифорнии предоставляют правоохранительным органам и другим уполномоченным лицам возможность представить судье доказательства того, что определённый человек находится на опасном пути к насилию или самоубийству, — пояснил Ари Фрейлих, директор Калифорнийского управления по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия при Минюсте США. — На основании таких доказательств суд может временно запретить этому человеку владение, хранение, приобретение или иное получение предметов, связанных с огнестрельным оружием». Доказательствами могут быть манифест, записи в дневнике, сообщения в соцсетях или иные признаки навязчивых мыслей о массовом насилии — даже если ещё не было преступления или прямых угроз.

«Огнестрельное оружие — основная причина смерти среди молодёжи младше 18 лет по всей стране. В Калифорнии — один из самых низких уровней смертности от оружия, но число жертв всё ещё велико: ежегодно погибают около 3200 человек», — продолжил Фрейлих. Он добавил, что если бы аналогичный уровень смертности сохранялся в других штатах, удалось бы спасти почти 140 000 жизней и предотвратить сотни тысяч ранений.

«После вступления в силу закона о GVRO в 2016 году он стал образцом для аналогичных законов, принятых в 19 других штатах и округе Колумбия, — отметил Фрейлих. — Обычно такие меры принимались в ответ на массовые расстрелы, когда подозреваемый был известен полиции, но не мог быть законно обезврежен заранее».

«В 2018 году в Калифорнии было подано 424 заявления на GVRO. В 2023 году их количество увеличилось на 528% — до 2073», — сообщил Крис Дарган, старший специалист по связям с общественностью CalOES. «Стандартный GVRO может быть инициирован правоохранительными органами, а также членами семьи, соседями, коллегами, администрацией школ или интимными партнёрами».

«В экстренных ситуациях заявление может быть подано по телефону — такое GVRO действует от 5 до 21 дня, после чего требуется проведение слушания для продления до 5 лет», — добавил он. «Форма подаётся в местный Высший суд, лично или онлайн, с доказательствами угрозы — независимо от факта владения оружием. Затем суд в течение одного дня может выдать временное GVRO».

«Данные подтверждают эффективность таких охранных ордеров», — отметил он. «Мы надеемся развивать этот прогресс».

Доктор Эми Барнхорст, заместитель директора Центров по предотвращению насилия при UC Davis, добавила: «GVRO заполняют опасный разрыв между системой психиатрической помощи и уголовным правосудием. В такой правовой пустоте оказался, к примеру, стрелок из Паркленда». Она подчеркнула, что GVRO применим даже при отсутствии явных психических расстройств или преступных действий, если риск очевиден.

Доктор Барнхорст рассказала случай, когда в 2017 году в округе Сакраменто ФБР и полиция предотвратили трагедию, задержав студента, собиравшегося устроить стрельбу. «Я боялась за него, за его семью, за его одноклассников», — призналась она. — «Из 58 GVRO, поданных в Калифорнии с 2016 по 2018 год по подозрениям в подготовке массового расстрела, ни одно не привело к трагедии».

Сержант Кайл Икеучи из офиса шерифа Сакраменто рассказал о похожем случае с 15-летним подростком, публиковавшим угрозы в соцсетях. После звонка обеспокоенной матери был выдан ордер на обыск, в доме нашли обрез. «Подросток признался помощнику, что во сне стреляет в своего лучшего друга. Мы продолжаем внимательно наблюдать за его судьбой», — отметил сержант.

23-летняя Габриэлла Гонсалес из молодёжного совета Reduce the Risk поделилась личной историей: «Когда я отказала парню, он стал угрожать застрелить меня. Он присылал фото оружия, видео, где ездил по району в его поисках. Я не знала, что можно было бы получить охранный ордер. Через пару месяцев его арестовали за угрозы массовой стрельбы в школе».

Жители Калифорнии могут узнать больше о GVRO и других ресурсах по безопасности обращения с оружием на сайте reducetherisk.ca.gov — он доступен на 14 языках.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services