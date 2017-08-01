Лос-Анджелес примет Летние Олимпийские игры 2028 года после заключения соглашения с организаторами Олимпиады. Об этом сообщила в понедельник газета Los Angeles Times, ссылаясь на анонимный источник, близкий к переговорам.

Фото: Mike Blake | Reuters

Аппарат мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти заявил, что мэр и другие лица, отстаивающие заявку города на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, сделали заявление для прессы, раскрыв подробности контракта на 1,8 млрд. Эксперты же склоняются, что Игры принесут городу около $2 млрд.

Напомним, что Лос-Анджелес становился домом для Олимпийских игр в 1984 и 1932 годах.

Соглашение открывает и перспективу проведения Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщил в понедельник МОК.