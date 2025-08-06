Сотрудники ICE арестовали 42-летнего гражданина Украины с криминальным прошлым

2 августа иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в Солт-Лейк-Сити задержала 42-летнего гражданина Украины Виталия Фёдорова. По данным ведомства, мужчина ранее был признан виновным в ряде преступлений на территории штата Невада, включая хранение наркотиков, сопротивление сотруднику полиции, мошенничество, незаконное хранение оружия, побег из-под стражи и кражу со взломом.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в ICE, Фёдоров классифицирован как “криминальный иностранец”, и в настоящее время в отношении него инициирована процедура депортации.

После начала полномасштабной войны в Украине более ста украинских беженцев были депортированы из США.