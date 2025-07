Легенда хеви-метала, фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. Его смерть подтвердили представители семьи в официальном заявлении, где говорится: «С глубокой скорбью сообщаем, что наш любимый Оззи ушёл из жизни, окружённый любовью».

Известный как “Принц тьмы”, Осборн стал культовой фигурой в мире рок-музыки ещё в 1970-х годах, возглавив Black Sabbath и оказав огромное влияние на развитие жанра. После ухода из группы он успешно продолжил сольную карьеру, выпустив десятки хитов, включая Crazy Train, No More Tears и Bark at the Moon.

Сообщается, что смерть наступила всего через несколько недель после его прощального выступления, что делает потерю особенно тяжёлой для миллионов поклонников по всему миру.

С 2019 года здоровье Оззи Осборна резко ухудшилось. В феврале он был госпитализирован из-за осложнений после гриппа, которые могли перерасти в пневмонию. Позже он оказался в реанимации, а затем полностью отменил все концерты на 2019 год после серьёзного падения у себя дома. В том же месяце у него диагностировали болезнь Паркинсона, которую он раскрыл публично лишь в 2020 году. Впоследствии Осборн потерял способность ходить. Также стало известно, что он страдал от эмфиземы лёгких, вызванной курением. В 2020 году он отменил североамериканский тур и проходил лечение в Швейцарии. Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет после многолетней борьбы с болезнью Паркинсона.

Оззи Осборн оставил после себя супругу Шэрон Осборн, шестерых детей и музыкальное наследие, которое навсегда останется частью истории рока.