Трамп обвинил Обаму в организации “российского обмана”: “Преступление века”

Президент Дональд Трамп выступил с громким заявлением, обвинив бывшего президента Барака Обаму в организации так называемой “Россия, Россия, Россия” аферы, направленной против него ещё в 2016 году.

«Сам Обама сфабриковал этот обман, а к нему присоединились продажная Хиллари, сонный Джо и многие другие. Это — преступление века! У нас есть неопровержимые доказательства. Это серьёзная угроза нашей стране!» — заявил Трамп в публикации на своей платформе.

Заявление Трампа прозвучало на фоне новостей о том, что директор Национальной разведки Тулси Габбард передала в Минюст США материалы, которые якобы доказывают фабрикацию разведданных в администрации Обамы с целью инициировать расследование “сговора с Россией”.

Министерство юстиции пока не прокомментировало эти обвинения. Представители Обамы, Клинтон и Байдена также не выступили с ответом. Политические аналитики отмечают, что это заявление может стать частью наступательной стратегии Трампа накануне президентских выборов 2026 года.