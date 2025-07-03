Более 33 тысяч жителей Лас-Вегаса остались без электричества после мощного ветрового шторма, который обрушился на долину во вторник. Были зафиксированы задержки авиарейсов, а Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о пыльной буре.

Особенно пострадал аэропорт Henderson Executive, где два подряд микрорайона ветра (микропорывы) достигли скорости более 70 миль в час (около 113 км/ч), повредив несколько самолётов.

Предупреждение о сильной грозе продлено до 16:45 по местному времени. Сегодня вновь ожидаются внезапные порывы ветра до 70 миль в час и выше, сопровождающиеся дождями и грозами. Водителям рекомендуют быть предельно осторожными из-за возможной резкой смены ветра и пыли на дорогах.

Спасатели продолжают устранять последствия стихии: повалены линии электропередачи, повреждены здания, дороги завалены мусором.