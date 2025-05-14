Крупнейший населённый пункт, расположенный в непосредственной близости от Мохаве и Долина Смерти, когда-то мог показаться настоящим миражом. Но нет — он всё больше набирает популярность как среди американцев, так и среди приезжающих в США иностранцев. Судя по многочисленным сообществам выходцев из постсоветского пространства, город-казино интересует не только любителей азартных игр, но и тех, кто ищет доступное жильё на западе Америки и вечное солнце.

Лас-Вегас был основан в 1905 году и официально получил статус города в 1911-м. Удобно и то, что он расположен всего в часе езды от границы с Калифорнией. Не секрет, что многие жители Золотого Штата предпочитают приобретать более доступную недвижимость в Лас-Вегасе, продавая свои многомиллионные дома в Большом Лос-Анджелесе или районе залива Сан-Франциско.

Сегодня здесь проживает около 650 тысяч человек, а вместе с пригородами численность агломерации превышает 2,2 миллиона. Климат в Вегасе, мягко говоря, суров: палящее солнце и засушливость делают его одним из самых жарких городов США. И всё же, несмотря на то что город по сути стоит на песке, он давно стал символом американской экстравагантности и дерзкой мечты.

Лас-Вегас — это место, где настоящую пустыню покрыли огнями неоновых табло, копиями Эйфелевой башни, венецианскими гондолами и теперь даже футуристической «Сферой» — самой технологичной концертной ареной в мире. Всё это, как бы в шутку, когда-то казалось безумием. Но сегодня именно этот «город-грим» становится вторым по значимости на западе США после Лос-Анджелеса — по крайней мере, согласно свежим отчётам о рынке аренды жилья.

В рейтинге Renter Engagement Tracker Лас-Вегас поднялся сразу на 88 позиций, заняв 12-е место в США и 2-е — среди городов западной части страны. Это говорит о резком росте интереса со стороны арендаторов: люди всё чаще выбирают здесь квартиры, стремясь переехать в “Город греха”.

Парадоксально, но при всём блеске Стрипа в подземных тоннелях Лас-Вегаса всё ещё живут сотни бездомных — бок о бок с крысами и знойной жарой. Однако это не мешает городу быть привлекательным: цены на бензин здесь примерно на доллар ниже, чем в Калифорнии, а аэропорт Мак-Карран предлагает одни из самых дешёвых внутренних и международных перелётов по стране.

Так что если раньше кто-то воспринимал Лас-Вегас как яркую, но второстепенную «декорацию», сегодня становится очевидно: город, казавшийся иллюзией, превращается в стратегический центр Запада США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship