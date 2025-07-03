Переведено с оригинала любезно предоставленного They See Blue, www.theyseeblue.org

Министерство юстиции США включило лишение гражданства (денатурализацию) в список пяти главных приоритетов. Новый меморандум ведомства вызвал тревогу среди иммигрантов и правозащитников.

Документ предполагает лишение гражданства за терроризм, шпионаж, участие в бандах и крупные мошеннические схемы, включая мошенничество с COVID-19 и в сфере здравоохранения. Также к причинам отнесены «существенные искажения» в анкетах на гражданство, например, сокрытие судимости.

Однако особое беспокойство вызывает пункт, который разрешает лишать гражданства «в любом случае, который будет признан достаточно важным». По мнению правозащитников, это создаёт угрозу политического давления и выборочного преследования.

Эксперты предупреждают: теперь даже за ошибки в документах, допущенные много лет назад, можно лишиться гражданства. При этом натурализованные граждане, в отличие от тех, кто родился в США, не имеют права на бесплатного адвоката при денатурализации.

Некоторые политики уже оказались в зоне риска. В частности, республиканцы требуют лишить гражданства нью-йоркского депутата Зохрана Мамдани, натурализованного в 2018 году, за его политические взгляды.

Правозащитники опасаются, что новые правила могут использоваться для давления на политических оппонентов, а иммигрантские сообщества станут бояться участвовать в общественной жизни.

Юристы советуют натурализованным гражданам срочно проверить свои иммиграционные дела, собрать все документы и при необходимости обратиться за консультацией.