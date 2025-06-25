Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) обновила правила, касающиеся браков между беженцами и их супругами. Теперь такие браки будут признаваться только в том случае, если они являются законными в стране или регионе, где были заключены. Это необходимо для получения иммиграционных льгот.

Новые правила вступают в силу 3 марта 2025 года. Они распространяются как на уже поданные заявления, так и на те, которые будут поданы позже.

Эти изменения соответствуют решениям иммиграционного суда и указам президента Дональда Трампа, направленным на реформу системы приёма беженцев.

USCIS подчёркивает, что новые правила заменяют все старые рекомендации по этому вопросу. Это должно упростить процесс, сделать его более понятным и соответствующим миграционной политике США.

Теперь для получения иммиграционных преференций важно, чтобы брак был законным в той стране, где он зарегистрирован.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship