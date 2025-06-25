23 июня 2025 года посольство США в Тегеране распространило предупреждение для американских граждан, находящихся на территории Ирана. В связи с закрытием воздушного пространства из-за вооружённого конфликта с Израилем, гражданам США настоятельно рекомендуется покинуть страну как можно скорее, при возможности используя сухопутные маршруты.

Посольство подчёркивает, что эвакуация при поддержке правительства США не предусмотрена, поэтому гражданам следует самостоятельно подготовить план выезда. В случае невозможности покинуть страну рекомендуется укрыться в безопасном месте, обеспечить себя запасами воды, продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Также советуется поддерживать заряд мобильного телефона, поддерживать связь с близкими и следить за новостями из надёжных источников. Американским гражданам рекомендовано зарегистрироваться в программе STEP для получения актуальных уведомлений и консульской информации.

Сообщается о возможных маршрутах выезда через сухопутные границы. На переходе с Арменией открыт пункт пропуска Агарак. В направлении Турции разрешён проезд через контрольно-пропускные пункты Капикой и Эсендере, тогда как переход через Гюрбулак не рекомендуется из-за перегруженности. Граждане США, использующие американские паспорта, должны направить свои данные и копию биометрической страницы паспорта на адрес консульского отдела посольства США в Анкаре, после чего им разрешается направляться к границе без ожидания ответа. Въезд в Азербайджан возможен через пункт Астара при наличии специального разрешения от азербайджанских властей, за которым следует обращаться в посольство США в Баку. Границы с Туркменистаном также остаются открытыми, однако требуют предварительного одобрения со стороны местных властей. Запросы необходимо направлять в посольство США в Ашхабаде.

Отдельное внимание уделено гражданам с двойным гражданством. Поскольку США и Иран не признают двойное гражданство в отношениях друг с другом, такие лица обязаны покидать страну по иранскому паспорту. При этом возможны проверки, допросы и другие меры со стороны иранских властей, включая изъятие американского паспорта. Рекомендуется заранее получить транзитные визы в паспорт страны пребывания и подавать заявление на восстановление американского паспорта уже за пределами Ирана. Владельцы иранских паспортов также обязаны уплатить установленный выездной сбор.

На территории Ирана наблюдаются перебои с мобильной связью, интернетом и доступом к национальной информационной сети. Гражданам США следует заранее предусмотреть альтернативные способы связи. Для получения актуальной информации рекомендуется регулярно проверять сайт Госдепартамента США, следить за обновлениями виртуального посольства, а также за уведомлениями в официальных аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, посольство призывает ознакомиться с контрольным списком путешественника и подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации. В ведомстве подчёркивают, что не располагают возможностями для эвакуации и настоятельно советуют использовать все доступные пути для выезда из страны только при полной уверенности в собственной безопасности. При этом уточняется, что офис Швейцарии, представляющий интересы США в Иране, временно закрыт и не оказывает консульскую помощь.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship