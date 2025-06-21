Александр Лукашенко провёл переговоры с представителем США по Украине Китом Келлогом

21 июня во Дворце Независимости в Минске состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко со специальным посланником президента США по Украине генералом Китом Келлогом. В переговорах приняли участие представители обеих делегаций.

Стороны обсудили “широкий круг тем”, включая международную обстановку, региональные вызовы и развитие белорусско-американских отношений.

«Вы наделали много шума в мире своим приездом. Но я удивляюсь — почему? Разве мы не можем вести нормальный диалог и говорить о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединёнными Штатами Америки», — отметил Александр Лукашенко, приветствуя гостя.

Президент РБ выразил надежду на откровенный и содержательный разговор: «Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет искренней, открытой. В противном случае — зачем встречаться? Если будем мудрить и хитрить, результата не добьёмся».

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Кит Келлог поблагодарил за приём и подчеркнул важность диалога в условиях глобальной нестабильности: «Мы живём в очень опасное время, когда кризисы могут стремительно эскалировать, если мы не будем действовать мудро и справедливо».

В ответ Лукашенко заверил гостя в полной безопасности и стабильности: «Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, и за это время не произойдёт никакой эскалации — ни в Беларуси, ни вокруг нас».