17 июня 2025 года на Гавайях сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) арестовали гражданина России Владимира Калайкова, который пытался сесть на рейс без действительного удостоверения личности.

По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что мужчина незаконно въехал в Соединённые Штаты и в отношении него уже был вынесен окончательный приказ о депортации. Несмотря на это, он продолжал находиться в стране.

Калайков был задержан сотрудниками отдела расследований внутренней безопасности (HSI), которые заявили, что соблюдение иммиграционного законодательства является неотъемлемой частью обеспечения национальной безопасности.

В настоящее время задержанный находится в Федеральном центре заключения в Гонолулу, штат Гавайи.

Ранее на той же неделе на базе морской пехоты США на Гавайях была задержана Анастасия Воробьёва. По информации ICE, она въехала в США 18 июля 2023 года через пограничный пункт Сан-Исидро в Калифорнии и также находилась в стране незаконно.