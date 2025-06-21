На выходных в Северной Калифорнии объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности

Национальная метеослужба США (NWS) в Сакраменто выпустила предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности (Red Flag Warning), которое действует с 11:00 утра субботы, 21 июня, до 9:00 утра воскресенья, 22 июня. Оно распространяется на районы долины, дельты и прибрежного хребта на высотах ниже 3000 футов (около 900 метров).

Причиной повышенной угрозы стали низкая относительная влажность (от 15 до 25% днём) и порывистые северные ветры скоростью от 10 до 20 миль в час, с порывами до 30–40 миль в час.

В список потенциально опасных территорий попадают города и округа, включая Сакраменто, Стоктон, Модесто, Чико, Ред-Блафф, Мэрисвилл, Пласервилл, Лейкпорт и другие.

Метеорологи предупреждают, что при таких условиях возможны стремительные возгорания и быстрое распространение огня. Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить открытый огонь, быть особенно осторожными при использовании техники на открытом воздухе, а также заранее иметь план эвакуации на случай возникновения пожара вблизи их места проживания.