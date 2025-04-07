Американца Джозефа Татера госпитализируют в психиатрическую клинику в Москве

Московский суд удовлетворил просьбу врачей о принудительной госпитализации гражданина США Джозефа Татера в психиатрическую клинику. Он стал фигурантом громкого инцидента в отеле Radisson, после которого, по версии следствия, напал на полицейскую.

ТАСС сообщает, что у Татера выявлены признаки психического расстройства: бред преследования, повышенная агрессия и отсутствие критики к своему состоянию. Психиатры настаивают на срочной госпитализации, ссылаясь на российский закон о психиатрической помощи.

Сам Татер отрицает обвинения и считает действия властей незаконными. Его защита подозревает, что власти пытаются удержать его под стражей любой ценой. Следующее заседание суда назначено на 14 апреля.

Татер был задержан ещё в августе 2024 года после конфликта в гостинице, где, по данным МВД, вёл себя агрессивно и ударил сотрудницу полиции. Госдепартамент США заявил, что следит за ситуацией и добивается консульского доступа к гражданину.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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