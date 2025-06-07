В Лос-Анджелесе протестующие напали на агентов ICE — Трамп направил в Калифорнию Национальную гвардию

Федеральная иммиграционная служба США (ICE) заявила о нападениях на своих сотрудников во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе 6 июня. По словам временно исполняющего обязанности главы агентства Тодда Лайонса, более тысячи протестующих окружили здание федеральной службы, атаковали агентов и нанесли ущерб государственной собственности.

«То, что произошло, — это насилие и хаос. Наши офицеры подверглись нападению, а местные власти отказались от поддержки. Мэр Лос-Анджелеса предпочла анархию закону», — заявил Лайонс. Он добавил, что полиция Лос-Анджелеса прибыла на место только через два часа после вызова, несмотря на многочисленные попытки связаться с ними.

По данным ICE, их сотрудники в тот день задерживали нелегальных мигрантов с криминальным прошлым — в том числе членов преступных группировок, наркоторговцев, а также лиц, обвиняемых в насилии, жестоком обращении с детьми и контрабанде. В ходе операций было задержано 118 человек.

Протестующие оставили на стенах угрозы убийства и ругательства, а прилегающая территория была завалена предметами, использовавшимися для нападений. Несмотря на это, ICE продолжила выполнение своих задач.

В ответ на произошедшее администрация бывшего президента Дональда Трампа объявила о введении Национальной гвардии в штат. Согласно заявлению Белого дома, президент подписал меморандум о направлении 2 000 военнослужащих для «восстановления порядка и обеспечения безопасности» на улицах Калифорнии.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом раскритиковал это решение, заявив, что вмешательство федеральных сил лишь усугубит ситуацию

«Попытка захвата контроля над Национальной гвардией — это сознательная провокация. У местных властей есть все ресурсы, и сейчас в этом нет необходимости», — сказал он. Ньюсом также отметил, что подобные действия подрывают доверие к правопорядку и разжигают напряжённость в обществе.