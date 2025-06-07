Мошенничество с участием россиян: в США осудили троих за аферу с Medicare на миллионы долларов

Трое человек приговорены к тюремным срокам за участие в крупной схеме мошенничества с государственной программой Medicare. Среди фигурантов дела — россияне и их американские партнёры, отмывавшие деньги через подставные фирмы и переводившие миллионы за границу.

Согласно данным прокуратуры, американец Джереми Рамирес и его партнёр Джордана Арпа основали фирму NOVA DME — поставщика медицинского оборудования. Формально главой компании числилась Арпа, но управлением занимался Рамирес, скрывая это от властей. В 2021 году компания получила доступ к системе Medicare, предоставив ложные сведения.

Позже к схеме подключился консультант Деннис Карнс, который наладил поток фиктивных “пациентов” — людей, якобы нуждавшихся в медоборудовании. При этом оборудование часто отправлялось без запроса, и получатели жаловались, что ничего не заказывали.

С 2022 года Рамирес и Карнс начали работать с россиянином, контролировавшим несколько подобных фирм в США. Именно он через свою сеть и подставную компанию Sharp Ventures, LLC получал незаконные выплаты от Medicare. Деньги регулярно — до $50,000 в неделю — переводились за границу, в том числе в Россию.

Всего NOVA DME выставила счетов на сумму свыше $13,5 миллиона. Более $4 миллионов было отправлено российскому партнёру. По данным следствия, за два года на компанию поступило более 500 жалоб.

Приговоры:

Джереми Рамирес — 2 года тюрьмы, штраф $2,2 млн.

Деннис Карнс — 2 года тюрьмы, штраф $2,2 млн.

Джордана Арпа — 6 месяцев тюрьмы, штраф $2,2 млн.

Американские власти подчёркивают, что схема имела международный характер, и расследование роли россиян продолжается.