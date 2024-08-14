12 августа американец Джозеф Татер был задержан в одном из московских отелей по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает Следственный комитет РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), по этой статье американцу грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, в ночное время 12 августа “гражданин США был доставлен в столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после его доставки в отдел полиции задержанный ударил сотрудницу.

“В полицию поступило сообщение, что в одном из отелей в центре Москвы иностранный гражданин ведет себя агрессивно и при этом использует ненормативную лексику. Требования прибывших на место происшествия полицейских прекратить противоправные действия мужчина игнорировал, поэтому был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства,” – сказал официальный представитель ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Представитель Госдепа США Ведант Патель заявил на брифинге, что им известно об аресте американца в России и что они “пытаются выяснить больше информации и получить консульский доступ”.

Состоявшийся в среду суд в Москве назначил американцу 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве.