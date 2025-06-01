Калифорнийские пальмы, элитная недвижимость, миллионные кредиты и обвинения: чем живёт пастор Александр Шевченко в эпоху большой войны

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В то время как украинская армия сдерживает одну из крупнейших военных машин XXI века, в Калифорнии украинский пастор Александр Шевченко сражается на другом фронте — медийном. В январе он опубликовал на своей странице в Facebook пространный пост, где назвал критику в свой адрес «клеветой», а оппонентов — «лжесвидетелями» и «инструментами дьявола». Публичное заявление включало список блогеров и пасторов, которых он обвинил в распространении лжи, и отверг все претензии — от пророссийской риторики до вопросов по финансам и недвижимости.

Однако реальные документы и факты дают основания усомниться в прозрачности версии самого Шевченко.

Недвижимость и миллионные кредиты в Украинском банке

Так, например, в 2012 году Александр и Жанна Шевченко приобрели участок земли в престижном районе Калифорнии за $100 тысяч. На его застройку они получили кредит в Ukrainian Federal Credit Union на сумму $330 тысяч. Возведённый особняк впоследствии был продан за $850 тысяч. Позже семья построила второй дом, уже с помощью займа в $700 тысяч — вновь в том же украинском банке (документы имеются в редакции “Славянского Сакраменто”, а также опубликованы в этом видео-расследовании). Дом, по крайней мере, до последнего времени был зарегистрирован на имя Шевченко, и, по данным на 2024 год, оценивался в $1,23 миллиона. Это — несмотря на заявление самого пастора о том, что «никакой другой недвижимости» у него и его семьи нет, а все «расследования» — «стопроцентная ложь». Выписка из государственного реестра шт. Калифорния

Это лишь два объекта жилой недвижимости, которыми владела или владеет чета евангельских миссионеров. И это не учитывая как минимум один особняк в районе озера Тахо, на который была оформлена доверенность на Александра Шевченко со стороны некоего Олега Кравчения ещё в 2009 году, а также офис “Служения А. Шевченко”, стоимость которого может оцениваться примерно в $500 тыс. (Более полное расследование “Славянского Сакраменто” по этой теме см. здесь.)

Представьте: в Украине полным ходом идёт война, пастор Шевченко продолжает лить воду на кремлёвскую мельницу, боясь осудить нападение Путина на свою родину — Украину, а владельцы Ukrainian Federal Credit Union, выдавая ему кредит, фактически его спонсируют. Ничего нового: война — войной, а бизнес — по расписанию. А украинских патриотов ещё удивляет: почему американцы перестают поддерживать воюющую Украину…

Вопросы вызывает не только финансовая прозрачность

С началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году Шевченко почти полностью уклонялся от чёткой политической позиции. Он избегал даже упоминания фамилии Путина. В своих редких высказываниях ограничивался обтекаемыми формулировками о «преступлениях против мирного населения», не называя виновников и не выражая поддержки украинской армии — как это делали другие украинские и американские пасторы. Только спустя два года после “полномасштабного вторжения” — после беспрецедентного давления со стороны украинского сообщества и блогеров — он впервые и вскользь признал действия России «преступлением». Однако за два года войны эти слова так и не прозвучали ни с трибун его служения, ни в трансляциях церкви «Дом Хлеба». Полагаю, что секрет такого поведения заключается в следующем: внутренне Шевченко, если и не на стороне российского руководства, то, как минимум, не поддерживает движение своей родной страны к независимости, надеясь, что после окончания войны сможет продолжить путешествовать по России, пытаясь продавать и там свою теологию.

Отдельно стоит вспомнить и встречу Шевченко с российским консулом в Сан-Франциско, информацию о которой он сам опубликовал в соцсетях. Шевченко заверяет, что встреча была «разовой» и «не носила целевого характера», однако это — неправда. Судя по отчётам самого Шевченко, он встречался с консулом как минимум трижды — и публично!

В контексте молчания пастора о действиях Кремля у украинского сообщества все вышеуказанные факты закономерно стали триггером для подозрений в симпатиях к РФ. Тем более что ранее с его подачи церковь уже принимала участие в «молитвенных завтраках» и многочисленных мероприятиях, организуемых российской стороной, как в США, так и в России. Кроме того, Генконсульство РФ помогло его служению провести съёмку фильма «Богоискание славянских народов» в исторической крепости Форт-Росс на севере Калифорнии.

Выгнали из Львова?

Недавно в редакцию “Славянского Сакраменто” прислали фотографию документа, похожего на акт об административном предупреждении Александру Шевченко, датированного 11 октября 2019 года. (Правда, инициалы отчества в документе указаны как «Г.», несмотря на то, что доподлинно известно: отец Александра — Николай.) В акте, подписанном Шевченко (подпись и дата рождения А. Ш. совпадают с оригинальными), говорится о том, что пастор нарушил законы Украины, проводя религиозное собрание во Львове. К сожалению, нам не удалось дободлинно установить, что именно произошло в тот день. Однако примечательно, что «выдворение» Шевченко из Львова произошло после того, как на него с резкой критикой обрушились украинские пасторы-капелланы, в частности Сергей Демидович и Геннадий Мохненко.

«Мы обратились в „Служение А. Шевченко“ с просьбой прокомментировать данный инцидент, однако получили отказ — как, впрочем, и на другие наши запросы. Это вполне ожидаемо для подобных авторитарных и непотических организаций, таких как „Дом Хлеба“ и „Служение“ имени А. Шевченко».

«Стиль полемики важнее предмета полемики»

В типичной для сектантов манере Шевченко (наравне с вышеупомянутыми Демидовичем и Мохненко) систематически отказывается от любого диалога с критиками, заявляя, что «эти люди правды не ищут». И это — несмотря на то, что многие из нас десятилетиями волонтёрски трудились в таких «служениях» и «церквях», искренне задавали вопросы, буквально «смотря в рот» самозванцам вроде Шевченко.

Среди «клеветников» он назвал меня, Тамару Сапоненко, Виталия Пехотина, Сергея Демидовича и других лидеров и блогеров из украинской, американской и израильской христианской среды, которые не раз призывали Шевченко занять чёткую антикоррупционную и антивоенную позицию и отказаться от контактов с представителями РФ.

Таким образом, на фоне продолжающейся войны в Украине, где ежедневно гибнут люди, один из самых влиятельных украинских пасторов в США делает ставку на оборону своей репутации, недвижимость в элитных районах и тактическое молчание. Когда вокруг звучат призывы к правде и ответственности, Александр Шевченко с высоты своих замков предпочитает цитировать Померанца: «Стиль полемики важнее предмета полемики».

Но для многих украинцев сегодня важнее не стиль. Для них важнее — на чьей ты стороне. Видимо, для Шевченко и ему подобных важнее комфортная жизнь в Калифорнии, чем страдания соотечественников на родине, в Украине.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com