Протесты в Сиэтле: полиция арестовала 31 человека у мэрии и в парке Кэл Андерсон

В центре Сиэтла за последние несколько дней прошли сразу два масштабных противостояния между группами демонстрантов. По итогам протестов полиция арестовала в общей сложности 31 человека.

Во вторник вечером около здания мэрии собрались сторонники христианской организации и их оппоненты, выступающие против анти-ЛГБТК+ риторики. Обстановка быстро накалилась, и сотрудники полиции были вынуждены задержать восемь человек по подозрению в нападении. Протестующие выкрикивали обвинения в адрес друг друга, обвиняя оппонентов в нетерпимости и экстремизме. Никто серьёзно не пострадал. Из-за протестов были перекрыты несколько центральных улиц.

Эти события стали продолжением субботнего конфликта в парке Кэл Андерсон, где на фоне христианского митинга, устроенного праворадикальной группой Mayday USA, произошли столкновения между участниками мероприятия и контрпротестующими. Стоит отметить, что вышеуказанная организация, выступает против “гомосексуализации” общества. Согласно заявлению полиции, участники одной из групп начали бросать предметы в сторону оппонентов. Офицеры немедленно вмешались и были атакованы другими протестующими. Всего в тот день было задержано 23 человека, включая одного несовершеннолетнего. Один полицейский получил лёгкие травмы и был госпитализирован.

По словам правозащитников, праворадикальная религиозная группа Mayday USA проводит тур по территории США, “распространяя трансфобные и анти-ЛГБТК послания через массовые публичные молитвенные мероприятия”.

Мэр Сиэтла раскритиковал организаторов христианского митинга

Мэр Сиэтла Брюс Харрел выступил с критикой организаторов христианского митинга, назвав его провокацией, направленной против ценностей города, который традиционно поддерживает ЛГБТК+ сообщество. Он отметил, что в толпу контрпротестующих проникли радикальные элементы, которые спровоцировали беспорядки.

Во вторник у здания мэрии на протест пришли около 500 сторонников христианской группы. Организаторы потребовали отставки мэра за его заявления. Противоположная сторона собрала примерно 250 участников. Полиция держала группы на расстоянии, заблокировав перекрёстки и усилив присутствие в центре города. Это вызвало резкую критику со стороны секулярных активистов, которые заблокировали одну из улиц. Позже полиция задержала ещё как минимум пятерых участников.

Один из организаторов ралли, пастор Рассел Джонсон, представляющий церковь The Pursuit NW, выступил с речью, поблагодарив полицию и назвав её работу образцовой. Он подчеркнул, что граждане, платящие налоги, имеют право требовать от властей защиты от агрессии со стороны оппонентов. Он также заявил, что если защита веры и традиционных ценностей воспринимается как признак фашизма, он готов с этим согласиться.

Тем временем в социальных сетях появилось заявление, заместителя директора ФБР Дэна Бонгино, в котором говорится, что команда проведёт полное расследование предполагаемых случаев насилия в отношении религиозных групп во время мероприятия. В заявлении подчёркивается, что “свобода вероисповедания не является предметом обсуждения, а гарантированным правом”.

Представитель администрации Трампа уже выступил с заявлением о непремиримой позиции нынешней администрации против агрессии в отношении церкви.