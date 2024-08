«Важно, чтобы русское слово звучало в Калифорнии»

“Славянский Сакраменто” участвует в амбициозной программе “The California Local News Fellowship” при Калифорнийском университете в Беркли.

В 2023 году Калифорнийский университет в Беркли (UC Berkeley) запустил программу “The California Local News Fellowship” — многолетнюю инициативу Золотого штата, направленную на поддержку и укрепление местной журналистики в Калифорнии с особым акцентом на недостаточно обслуживаемые сообщества.

«В конечном счете, речь идет о служении сообществу и его информировании», — отметил Виталий Атаев Трошин, стипендиат, выбранный для работы в “Славянском Сакраменто”. «Это то, что мне действительно важно. Я хочу вернуть людям интерес к журналистике».

Атаев Трошин родился и вырос в Москве в последние годы Советского Союза, летние каникулы проводил у бабушки в центральной Украине. С молодого возраста проявляя интерес к активизму и журналистике, он начал писать критические статьи про местную власть. К четырнадцати годам его статьи публиковались в газетах Москвы и области. В 2014 году он основал два медиа-ресурса в российской столице, направленных на вовлечение активных граждан. В 2016 году, в связи с все более репрессивной средой для независимых журналистов в России, Атаев Трошин покинул страну и переехал в Калифорнию.

Программа Калифорнийского университета предоставляет возможность 40 начинающим журналистам возможность работать в редакциях различных СМИ по всей Калифорний в течение двух лет. Стипендиаты также проходят ряд тренингов в Школе журналистики UC Berkeley, где они получают доступ к ресурсам, опыт работы с коллегами, взаимодействие с гуру журналистики, прямое общение с государственными чиновниками и многое другое. Инициатором внедрения программы поддержки местной журналистики выступил Сенатор Калифорнии Стив Глейзер, представляющий 7-й избирательный округ штата.

Экене Окоби, менеджер программы, в интервью “Славянскому Сакраменто” рассказала, что программа предлагает больше, чем стабильную работу в местной журналистике.

«Мы предоставляем много обучающей информации, чтобы люди могли развиваться даже в рамках своей работы и узнавать больше об этой профессии. Мы также предоставляем наставничество», — отметила Окоби, работавшая на Marketplace Radio, PRX’s The World и WAMU.

«Для журналиста ключевое значение имеет интерес к правде», — сказала Кэтрин Мешковски, управляющая программой, ранее работавшая репортером и продюсером в Reveal в Центре журналистских расследований (Center for Investigative Reporting), где она играла ключевую роль в получивших награды расследованиях о компаниях Amazon и Tesal. «Калифорнийцы желают видеть больше местных новостей, получать лучшее информирование о том, что происходит в наших сообществах», — добавила она.

Мешковски также посоветовала начинающим журналистам: «Вы должны стремиться общаться с как можно большим числом людей. И у вас могут быть свои предположения по поводу определенной идеи, но вам нужно фактически опровергать их и стараться говорить с теми, кто, возможно, наиболее яростно с вами не согласен».

“Славянский Сакраменто” — единственное русскоязычное СМИ в Калифорнии, участвующее в инициативе штата наряду с такими газетами, как The Fresno Bee, The Sacramento Observer и The Los Angeles Times, а также молодежными и общественными медиа-ресурсами.

Перепись 2020 года показала, что в США проживает около 5 миллионов иммигрантов с постсоветского пространства. Большинство из них говорят или понимают русский и украинский языки и интересуются новостями на этих языках, на которых публикуется большинство статей “Славянского Сакраменто”. Около 1 миллиона человек в Калифорнии относятся к этой русскоязычной славянской диаспоре, и, поскольку война в Украине продолжается, а выходцы из стран конфликта продолжают прибывать в Золотой штат, поэтому их число растет ежедневно.

Атаев-Трошин — единственный русскоязычный стипендиат программы. «Я хочу, чтобы русский голос был услышан в Калифорнии и по всей Америке», — сказал он.

Атаев-Трошин также видит программу стипендий как важный инструмент в своей борьбе против российской пропаганды, дезинформации и недостоверной информации, которые процветают в США, особенно среди выходцев с постсоветского пространства.

«Однако моя миссия не ограничивается только российской пропагандой», — отметил Атаев-Трошин. «Более важно, что она также сосредоточена на жизни и новостях, актуальных для наших людей, проживающих в Калифорнии».

«Мы чрезвычайно благодарны программе “The California Local News Fellowship”, которая позволяет этническим СМИ Калифорнии продолжать свою важную работу для неанглоязычных жителей штата, особенно в условиях глобальной дезинформации», — сказал Руслан Гуржий, главный редактор “Славянского Сакраменто”. «Кроме того, наставничество, предоставляемое Школой журналистики UC Berkeley, играет ключевую роль в поддержании высокого качества нашего контента».

Гуржий также отметил, что за год работы программы, когда многие контролируемые Кремлем русскоязычные СМИ покинули новостной рынок США, аудитория “Славянского Сакраменто” значительно выросла, поскольку диаспора ищет альтернативы российской пропаганде, и “Славянский Сакраменто” прикладывает усилия по развенчанию ее ложных нарративов.

