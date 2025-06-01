СМИ сообщают, что СБУ провела масштабную атаку беспилотниками на аэродромы в РФ, в результате которой были поражены 40 стратегических бомбардировщиков.

В ночь на воскресенье Украина провела одну из самых масштабных операций за все время полномасштабной войны с Россией. Как сообщает источник Украинской службы BBC в Службе безопасности Украины (СБУ), украинские дроны нанесли удары по нескольким российским военным аэродромам, выведя из строя более 40 самолетов, включая (способные нести ядерное оружие) стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, а также самолет радиолокационного дозора А-50.

Операция “Паутина”

По данным источников, операция разрабатывалась более полутора лет. Её реализация велась под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского, а непосредственно руководил действиями глава СБУ Василий Малюк.

Особенностью атаки стало использование фур, замаскированных под обычные грузовики. Внутри них были спрятаны дроны в специальных контейнерах, крышки которых открывались дистанционно. После активации контейнеров беспилотники запускались в непосредственной близости от целей, что сделало возможным нанесение максимально точных ударов без вмешательства ПВО.

Один из водителей фуры был задержан, его роль в операции пока неясна — по данным российских СМИ, он погиб во время задержания.

География и последствия ударов

Беспилотники впервые достигли Иркутской области — удары были нанесены по аэродрому “Белая” в Усольском районе, где базируются Ту-22М3. Также атаки зафиксированы в Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. Операция получила название “Паутина”.

Министерство обороны России признало факт атаки, заявив, что “произошли возгорания нескольких единиц авиационной техники” в Мурманской и Иркутской областях. В других регионах, по утверждению ведомства, атаки были отражены. При этом сообщается, что жертв среди военных и гражданского персонала нет.

Несмотря на официально заниженную оценку ущерба, украинские источники утверждают, что на аэродроме “Оленья” полностью уничтожены все находившиеся там Ту-95МС. По некоторым данным, самолёты были вооружены ракетами Х-101 и готовились к возможным ударам по Украине.

Логистический коллапс в России

После атаки в России начались масштабные проверки грузового транспорта — все фуры на дорогах досматриваются на предмет возможного сокрытия дронов. Это вызвало серьезные сбои в логистике и парализовало движение на ключевых автомагистралях.

Согласно Axios, Украина заранее уведомила представителей команды Дональда Трампа о готовящейся операции. Однако источники CBS News утверждают, что администрация Белого дома (во главе с президентом Джо Байденом) не была поставлена в известность.