Сегодня рано утром в жилом районе Сан-Диего произошло крушение частного самолета. Согласно данным местных властей, воздушное судно рухнуло на дома в районе Murphy Canyon, вызвав сильные пожары и массовую панику среди жителей.

По предварительной информации, на борту находилось несколько человек, и все они погибли. Кроме того, около 15 домов были уничтожены или получили значительные повреждения, сгорели также автомобили, стоявшие рядом. Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия, началась эвакуация жителей. На месте работают пожарные, спасатели и полиция.

Проводится пресс-конференция с участием представителей властей и служб реагирования. Причины трагедии выясняются. По словам очевидцев, самолет перед падением начал терять высоту и двигался нестабильно.

Некоторые источники сообщают, что речь может идти о военном самолете, однако эта информация пока не подтверждена официально.