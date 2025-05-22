Гражданин России обвинён в руководстве международной схемой вымогательства с использованием вредоносного ПО Qakbot

США предъявили обвинения 48-летнему москвичу Рустаму Галлямову в организации международной киберпреступной группы, распространявшей вредоносное ПО Qakbot. С его помощью заражались тысячи компьютеров по всему миру, на которые затем устанавливались программы-вымогатели.

Галлямов обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного и электронного мошенничества. По данным следствия, он координировал действия с другими хакерами, которые устанавливали такие вирусы, как REvil, Conti, Black Basta и другие, получая выкуп от жертв.

Министерство юстиции США также инициировало конфискацию более $24 миллионов в криптовалюте, изъятых у Галлямова. Несмотря на разрушение ботнета Qakbot в 2023 году, обвиняемый продолжил атаки, используя новые методы.

Если вина будет доказана, Галлямову грозит до 25 лет тюрьмы.

