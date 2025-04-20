Семейный суд округа Пласер вынес решение по делу Сапоненко против Сапоненко

28 марта 2025 года в Высшем суде Калифорнии (округ Пласер) прошло слушание по делу Сергея Сапоненко против Тамары Сапоненко. Речь шла о выдаче охранного ордера и вопросах, связанных с управлением совместным имуществом.

В суде присутствовали: Сергей Сапоненко с адвокатом Эриком Карином и доверенным лицом, Тамара Сапоненко с адвокатом Евгением Писларом, а также присяжный переводчик русского языка Эльвира Гавеловасья.

Суд рассмотрел представленные доказательства: от истца было принято 18 материалов, от ответчицы — 144, несмотря на возражения. Обе стороны выступили с заявлениями и дали показания. Суд отказался заслушивать ребёнка, так как дело не касалось опеки или порядка встреч.

По итогам слушания суд решил, что истец доказал необходимость охранного ордера. Ордер выдан на 3 года — до 28 марта 2028 года. Ответчице запрещены любые формы насилия и контакты с истцом, за исключением коротких мирных встреч при передаче ребёнка.

Суд отклонил требования о запрете приближения, выселении ответчицы и удалении её старых постов в соцсетях, которые, по мнению Сергея Сапоненко, порочили его честь и достоинство.

Также суд временно передал Сергею Сапоненко контроль над домом в районе Сакраменто до 1 июля 2025 года. После этой даты дом переходит под контроль Тамары Сапоненко. Ей также предписано пройти 52-недельную программу по коррекции агрессивного поведения, с акцентом на кибербуллинг. Дополнительно суд обязал Тамару подготовить для супруга место постоянного проживания, которое будет полностью соответствовать установленным требованиям.



Позже в тот же день прошло заседание по делу о неуважении к суду. Суд отклонил обвинения по пунктам 1–12, но признал вину ответчицы по пунктам 13–28. Ей назначено 1920 часов обязательных работ (по 120 часов за каждый эпизод), однако исполнение наказания отложено на 18 месяцев. Это возможно при условии соблюдения всех законов и требований суда. Суд оставил дочь с матерью, но разрешил обоим родителям общение с ребёнком.

Следующее слушание для проверки исполнения предписаний назначено на 25 июня 2025 года.

Как сообщало ранее издание “Славянский Сакраменто”, что выходец из Беларуси, поэт Сергей Сапоненко судится со своей супругой Тамарой Сапоненко из-за домашнего насилия. Сапоненко, страдающий ДЦП, добивался запретительного приказа, обвиняя жену в жестоком обращении, лишении ухода, еды и доступа к интернету, через который он общается.

Также Сергей утверждает, что его снимали на видео в унизительных ситуациях и угрожали опубликовать записи. Он требовал сохранить за собой жильё, приспособленное под его нужды.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com