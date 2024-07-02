Сапоненко против Сапоненко

В семейном суде округа Плейсер (Северная Калифорния) рассматривается тяжба поэта, члена Союза белорусских писателей, Сергея Сапоненко против его жены Тамары. Как следует из материалов дела, которые находятся в распоряжении «Славянского Сакраменто», 57-летний поэт ходатайствует о судебном распоряжении о запретительном приказе в отношении своей 51-летней супруги.

Согласно документам суда, Тамаре Сапоненко запрещено приближаться к своему мужу, с детства страдающему церебральным параличом, ближе чем на 100 ярдов (~ 91 метр), а также заниматься преследованием, мешать ему коммуницировать с друзьями и вести повседневный образ жизни. Дело в том, что имея определенные ограничения в мобильности, Сергей Сапоненко вынужден ежедневно пользоваться услугами медицинского работника, которые в последние годы оказывала Тамара, являющаяся сертифицированной медсестрой.

Сергей и Тамара поженились в Сакраменто, в браке у них родилась общая дочь – Даниэла. От прежнего брака у Тамары есть взрослый сын, который сам уже является отцом семейства, а также была особенная дочь, которая скончалась почти 2 года назад от тяжелой генетической мутации с умственной отсталостью с глубоким органическим поражением многих жизненно-важных систем организма, включая иммунную.

В какой-то момент между мужем и женой возникли бытовые и религиозные разногласия (подробнее – читайте в статье: Тамара Сапоненко: «Церковь разрушает мою семью!»), в результате чего Сергей подал в суд на Тамару, заявляя, что его супруга лишает его личных прав. В своем обращении к суду он, в частности, утверждает, что Тамара лишает его прав, отказывая ему в доступе в Интернет (ввиду своей инвалидности Сергей лишен возможности полноценно разговаривать, поэтому для общения он активно использует компьютер). Также выходец из Беларуси заявляет, что находясь под опекой Тамары, он неоднократно был лишен пропитания и должного ухода.

«Сергею требуется круглосуточный уход в связи с диагнозом ДЦП. Он немобильный. Сергей начал получать помощь от сторонних медсотрудников из-за отказа Тамары обеспечить уход и жестокого обращения. Тамара не пускала опекунов домой. Тамара также оскорбляла и кричала как на опекуна, так и на Сергея, заявляя, что ни при каких обстоятельствах она не позволит ему иметь опекунов. Тамара также продолжает угрожать, что выставит на показ снятые ею видео с Сергеем, чтобы ему было стыдно», – говорится в деле «Сапоненко против Сапоненко».

По словам Сергея, подобные случаи имели место от 2 до 5 раз. В жалобе он также добавляет, что Тамара неоднократно отбирала у него компьютер и мобильный телефон.

“Это лишает его способности говорить и общаться с другими. Она также перевозила его на инвалидной коляске и ставила ее на тормоз, чтобы он не мог двигаться. Кроме того, она приходила в его комнату ночью, включала свой ноутбук на полную громкость и вела прямые трансляции. Хотя он просил ее не делать этого, она продолжала это делать, а затем записывала его на видео, когда он злился на нее,” – говорится в судебных документах.

Вот еще одна цитата из жалобы адвокатов Сергея в суде, в которой он утверждает, что Тамара и их дочь снимают на видео Сергея, когда он кричит о помощи и еде.

«Он просил еду в течение нескольких часов, в то время как его снимали на видео. Он просил ее выключать на ночь динамики своего ноутбука, чтобы он мог заснуть, а затем его оставили голым в душе на несколько часов. Она клала еду в миску и заставляла его есть, как собаку, или насильно кормила, записывала это на видео и публиковала на Фейсбуке. Когда в дом пришла полиция, она показала видео, где он кричит; из-за его речевых особенностей и языкового барьера, а также церебрального паралича его очень трудно понять. Тамара говорит ему, что полиция поверит ей и встанет на ее сторону. Тамара также научила свою дочь вести себя с ним таким же образом.

Сергей также не имеет доступа к медицинской помощи и своим финансам. Он не может подать заявление на получение SSI (пособие по инвалидности – SlavicSac.com) из-за дохода своей жены: она работает медсестрой и имеет доход от трех сдаваемых в аренду домов.”

В своем заявлении Сергей просит: «не позволять Тамаре лишать его компьютера или телефона, не снимать его на видео и не публиковать видео на Фейсбуке, а также чтобы она не пускала в дом его сотрудников по уходу».

В другом случае Тамара якобы угрожала, что не позволит Сергею находиться в ее доме.

Ввиду сложившейся ситуации, Сергей просит, чтобы ему достался один из семейных домов, который приспособлен для его нужд.

На время рассмотрения дела, суд постановил, что их общая 12-летняя дочь Даниела будет оставаться с матерью, однако родители будут делить время общения с ней.

Более того, в деле описывается критическая ситуация, которая якобы имела место в семье Сапоненко в начале этого года:

«В полицию Сакраменто позвонил Игорь Ворожко, брат Тамары, потому что она кричала на Игоря и его родителей, преследуя их с вилами. Игорь со своими родителями заперлись в спальне, пока вызывали полицию. Сергей сидел в инвалидной коляске, боясь, что она (Тамара) может навредить ему вилами. Прибывшая полиция велела Тамаре уйти».

Стоит отметить, что Сергей является протестантским миссионером, неоднократно путешествующим в Украину и Беларусь с целью «проповеди Евангелия». Сергей и Тамара являются активистами в славянских церквях региона Сакраменто.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com