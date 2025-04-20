

Дональд Трамп выразил уверенность, что обе страны смогут начать крупный бизнес с Соединёнными Штатами Америки, “которые переживают экономический подъём, и заработать состояние”.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с оптимизмом смотрит на возможное заключение мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. По его словам, такая сделка может открыть путь к масштабному экономическому партнёрству обеих стран с Соединёнными Штатами.

«Америка процветает, и если Россия и Украина придут к соглашению, они смогут вместе с нами делать огромный бизнес и зарабатывать миллиарды», — отметил Трамп.

В конце прошлой недели американские СМИ сообщили, что Соединённые Штаты готовы признать контроль России над Крымом в рамках готовящегося мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что Украина и США подписали меморандум о намерениях заключить соглашение в сфере разработки недр. Дональд Трамп неоднократно призывал Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта, подчёркивая, что его администрация не заинтересована в продолжении кровопролития и выступает за скорейшее достижение стабильности в регионе.

