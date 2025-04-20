В Пенсильвании зафиксирован случай смерти, вызванной передозировкой никотином от вейпинга. 34-летний Дэнни Кларк в г. Западный Честер умер от сердечного приступа в декабре прошлого года. Вначале врачи не могли объяснить его смерть, так как анализы не показали наличие наркотиков или большого количества алкоголя. Однако судебно-медицинский эксперт, д-р Нил Хоффман, после проведения дополнительных тестов выяснил, что уровень никотина в крови Дэнни был в два-три раза выше, чем у обычных курильщиков.

По его словам, Дэнни использовал вейп с высокой концентрацией никотина — 50 мг, что является очень большим количеством, поскольку большинство электронных сигарет содержат 3–20 мг. Он также часто пользовался вейпом, делая затяжки каждые десять минут.

Этот случай стал первым, когда смерть была напрямую связана с вейпингом. Судмедэксперты предупреждают, что вейпинг с высокими дозами никотина может привести к серьёзным последствиям, таким как сердечные приступы и аритмии.

Кроме того, в последнее время в США наблюдается рост случаев отравлений никотином. Только в 2022 году зафиксировано 436 случаев, что на 21% больше по сравнению с 2021 годом. Больше всего страдают дети, младше шести лет. Врачи говорят, что ситуация с вейпингом становится серьёзной угрозой для здоровья и призывают к усилению контроля над продажей таких устройств.

Ранее 16-летний Мейдан Келлер-Барух из Гадеры умер 15 апреля в больнице “Шнайдер” в Петах-Тикве (Израиль). Он был госпитализирован 13 апреля в тяжелом состоянии после курения электронной сигареты. У подростка развился пневмоторакс (коллапс легких), и его подключили к аппарату ECMO, который заменял работу сердца и легких. Однако спустя два дня подросток по неизвестной причине отключил себя от аппарата, после чего скончался.

Напимним, что в 2019 г. Конгресс США одобрил запрет на продажу табака лицам, не достигшим 21-летнего возраста.