Тамара Сапоненко: «Церковь разрушает мою семью!»

Семья протестантских миссионеров-проповедников из Сакраменто на грани развала: христианский поэт Сергей Сапоненко судится со своей супругой Тамарой Сапоненко за независимость от ее опеки и за возможность общаться со своей дочерью.

«Славянский Сакраменто» ранее сообщал о свадьбе христианского поэта, члена Союза беларуских писателей Сергея Сапоненко, который в настоящее время живет в столице Калифорнии, Сакраменто.

57-летний беларуский поэт Сергей Сапоненко с детства болен церебральным параличом; с 2008 года он проживает в Сакраменто, где женился на украинке Тамаре Сапоненко, которая длительное время ухаживала за своей особенной, прикованной к инвалидному креслу, дочерью, которая скончалась несколько лет назад. Вскоре в семье евангельских христиан-благовестников начались разлад и проблемы своеобразного характера.

Как многие представители славянских иммигрантов в регионе, Сергей и Тамара являются евангельскими верующими с той лишь разницей, что Сергей был воспитан в баптистской церковной среде, а Тамара – в пятидесятнической. По словам Тамары, существенные расхождения во мнениях начались после того, как семейная пара была приглашена в славянскую церковь «Дом хлеба», организованную в Сакраменто протестантским пастором Александром Шевченко. Ожесточенные споры в семье насчет богословия, миссионерской практики и семейного порядка не смогли потушить даже известные в этой среде духовные лидеры, включая уже упомянутого пастора Шевченко.

Одним из краеугольных камней раздора, в частности, стала доктрина о спасении человечества: пастор А.Шевченко придерживался одного мнения насчет греховности людей, Сапонеко – другой. В процессе бурного обмена мнениями в интернете (ввиду своей болезни Сергей может общаться с помощью компьютера) страсти значительно накалились, и Тамаре пришлось вступиться в богословский спор… выключив компьютер у мужа. Из-за чего последовали жалобы в полицию, в которых Сергей утверждал, что его как инвалида лишили средства коммуникации. Кроме этого, он подал жалобу на свою жену Тамару в семейный суд округа Плейсер, в ней он утверждает, что Тамара не только ограничивала его в общении с другими людьми, но также лишала еды, медобслуживания и даже однажды, якобы пыталась напасть на родственников с вилами!

Все вышеуказанные обвинения Тамара отрицает, со своей стороны утверждая, что пыталась лишь ограничить Сергея от недоброго влияния духовных лидеров типа Шевченко, которых редко волнует настоящее состояние человеческой души, а лишь материальный заработок, который они могут получить с помощью поэта-инвалида.

В то время как в суде округа Плейсер продолжается слушание дела Сапоненко против Сапонеко, Тамара активно выступает в интернете, пытаясь привлечь внимание аудитории к проблемам иммигрантской общины в Сакраменто, где нередки случаи масштабного мошенничества, домашнего насилия и даже педофилии среди пасторской среды.

На просьбу «Славянского Сакраменто» прокомментировать сложившуюся ситуацию Сергей Сапоненко ответил, что не станет публично высказываться о ситуации до окончания суда, решение по которому ожидается в конце текущего месяца.

Попавшие в нашу редакцию документы суда свидетельствуют о том, что беларуский поэт настроен решительно – он требует, чтобы суд позволил ему вести независимый быт от опекавшей его Тамары (был выписан временный ордер на запрет ей приближаться к нему), а также видеться с дочерью, рожденной во время совместной семейной жизни в США.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com