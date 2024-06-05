Тамара Сапоненко: «Церковь разрушает мою семью!»

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Семья протестантских миссионеров-проповедников из Сакраменто на грани развала: христианский поэт Сергей Сапоненко судится со своей супругой Тамарой Сапоненко за независимость от ее опеки и за возможность общаться со своей дочерью.

«Славянский Сакраменто» ранее сообщал о свадьбе христианского поэта, члена Союза беларуских писателей Сергея Сапоненко, который в настоящее время живет в столице Калифорнии, Сакраменто.

57-летний беларуский поэт Сергей Сапоненко с детства болен церебральным параличом; с 2008 года он проживает в Сакраменто, где женился на украинке Тамаре Сапоненко, которая длительное время ухаживала за своей особенной, прикованной к инвалидному креслу, дочерью, которая скончалась несколько лет назад. Вскоре в семье евангельских христиан-благовестников начались разлад и проблемы своеобразного характера. 

Как многие представители славянских иммигрантов в регионе, Сергей и Тамара являются евангельскими верующими с той лишь разницей, что Сергей был воспитан в баптистской церковной среде, а Тамара – в пятидесятнической. По словам Тамары, существенные расхождения во мнениях начались после того, как семейная пара была приглашена в славянскую церковь «Дом хлеба», организованную в Сакраменто протестантским пастором Александром Шевченко. Ожесточенные споры в семье насчет богословия, миссионерской практики и семейного порядка не смогли потушить даже известные в этой среде духовные лидеры, включая уже упомянутого пастора Шевченко.

Одним из краеугольных камней раздора, в частности, стала доктрина о спасении человечества: пастор А.Шевченко придерживался одного мнения насчет греховности людей, Сапонеко – другой. В процессе бурного обмена мнениями в интернете (ввиду своей болезни Сергей может общаться с помощью компьютера) страсти значительно накалились, и Тамаре пришлось вступиться в богословский спор… выключив компьютер у мужа. Из-за чего последовали жалобы в полицию, в которых Сергей утверждал, что его как инвалида лишили средства коммуникации. Кроме этого, он подал жалобу на свою жену Тамару в семейный суд округа Плейсер, в ней он утверждает, что Тамара не только ограничивала его в общении с другими людьми, но также лишала еды, медобслуживания и даже однажды, якобы пыталась напасть на родственников с вилами! 

Pastor Alex Shevchenko

Сколько зарабатывает на Евангелии пастор А. Шевченко?

Все вышеуказанные обвинения Тамара отрицает, со своей стороны утверждая, что пыталась лишь ограничить Сергея от недоброго влияния духовных лидеров типа Шевченко, которых редко волнует настоящее состояние человеческой души, а лишь материальный заработок, который они могут получить с помощью поэта-инвалида. 

В то время как в суде округа Плейсер продолжается слушание дела Сапоненко против Сапонеко, Тамара активно выступает в интернете, пытаясь привлечь внимание аудитории к проблемам иммигрантской общины в Сакраменто, где нередки случаи масштабного мошенничества, домашнего насилия и даже педофилии среди пасторской среды

На просьбу «Славянского Сакраменто» прокомментировать сложившуюся ситуацию Сергей Сапоненко ответил, что не станет публично высказываться о ситуации до окончания суда, решение по которому ожидается в конце текущего месяца.  

Попавшие в нашу редакцию документы суда свидетельствуют о том, что беларуский поэт настроен решительно – он требует, чтобы суд позволил ему вести независимый быт от опекавшей его Тамары (был выписан временный ордер на запрет ей приближаться к нему), а также видеться с дочерью, рожденной во время совместной семейной жизни в США.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com

California State Library

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