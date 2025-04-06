По сложившейся традиции, в последний четверг февраля — 27 февраля — в районе Голливуд, в Лос-Анджелесе в очередной раз прошел конкурс красоты “Мисс и Миссис Европейская Вселенная 2025” (Miss & Mrs European Universe 2025). Как и в прошлом году, мероприятие состоялось в культурном комплексе Taglyan. И хотя шоу прошло через месяц после сильных пожаров в Южной Калифорнии, которые серьезно повлияли на жизнь Лос-Анджелеса, однако это не помешало организаторам и гостям устроить праздник красоты.

За несколько часов до начала конкурса гостей, среди которых были звезды Голливуда, дизайнеры, художники, общественные деятели, спортсмены и простые ценители красоты, встречала модель и владелица PR компании Elegant network Аня Шевченко. Мужчины традиционно были в элегантных смокингах, а дамы — в роскошных вечерних платьях.

Главное событие — выход конкурсанток — началось в 7 вечера, поэтому у гостей было достаточно времени, чтобы пообщаться, продемонстрировать свои наряды и сфотографироваться на Красной ковровой дорожке.

Ведущий конкурса красоты – настоящий принц

Около 5 часов вечера, когда гости продолжали прибывать на кабриолетах и Tesla CyberTruck, в толпе оживленной публики появился ведущий шоу — голливудский актер, принц Марио-Макс Шаумбург-Липпе, действительно являющийся настоящим принцем. Его отчимом был принц Вальдемар, потомок датской королевской семьи и немецкого знатного рода Шаумбург-Липпе.



“Я так рад внести свой вклад в этот замечательный конкурс красоты. Мы увидим европейских участниц, которые когда-то приехали в Америку, и они выглядят потрясающе! Девушки очень убедительны, мы же знали о них заранее, и я с нетерпением жду их выступлений. Ведь для того, чтобы стать победителем, нужно многое, особенно в Америке, где конкуренция так велика. Здесь очень сложная среда, все в Голливуде выглядят великолепно. Но сегодня мы увидим самых красивых людей со всего мира с европейскими корнями, которые соревнуются здесь этим вечером. Это особенный вечер в Голливуде! А некоторые даже говорят, что это самое гламурное из всех голливудских мероприятий,” – с гордостью объявил принц, добавив. “Этот конкурс известен тем, что собирает крупных бизнесменов и самых красивых девушек мира”.

На вопрос о том, знаком ли он с участницами и есть ли у него фаворитки, Принц ответил: “Я видел нескольких конкурсанток, этих прекрасных дам, которые сегодня выступают на сцене, и должен сказать, что они потрясающие. Мы встречались на предварительном кастинге в особняке на Голливудских холмах. Было настоящим подарком увидеть, насколько они подготовлены, хороши, добры и умны. Мне приятно быть ведущим этого великолепного мероприятия сегодня, и я бы сказал, как настоящий принц, что это по-настоящему королевское событие”.

Позже к нему присоединилась его соведущая Ксения.

Победительница 2024 года

До начала конкурса мне удалось поговорить с победительницей прошлого конкурса “Мисс и Миссис Европейская Вселенная 2024” Оксаной Перепадя. Красавица, завоевавшая титул в прошлом году, родом из Харькова. Из-за начавшейся войны она вынуждена приехала в Америку, где пытается реализовать себя.

Победа на конкурсе в прошлом году дала украинке возможность участвовать в модных показах, начать сниматься в кино и даже пройтись по красной дорожке во время Голливудского рождественского парада в 2024 году.

Оксана призналась, что носить корону целый год тяжело, однако для нее это был невероятно ценный опыт.

“Мне будет очень приятно сегодня поздравить кого-то. Я просто знаю, какое это чувство. Спустя год ты уже точно понимаешь, что нужно делать, чтобы победить. И могу сказать однозначно: нужно любить себя и верить в себя. Никто не поверит в тебя, пока ты не поверишь в себя сам,” – сказала она о передаче титула новой победительнице.

Оксана поделилась, какие изменения произошли в ее жизни: “Я бросала актерскую карьеру, потом вернулась. Такова жизнь — она делает неожиданные повороты. Сейчас я осознала, что для моего роста нужно двигаться дальше, и в этом процессе я познакомилась со многими людьми, которые помогают мне развиваться.”

Звездные гости

Среди гостей конкурса красоты присутствовал голливудский актер кино и телевидения Эрик Робертс с супругой.

“Я здесь не для того, чтобы сказать, кто самая красивая, — сказал актёр. — Потому что каждая женщина прекрасна по-своему. Я люблю женщин больше, чем что-либо ещё на этой планете,” – интервью “Славянскому Сакраменто” сказал Робертс, отметив, что в женщинах есть что-то особенное, чего нет у мужчин, и именно это делает конкурс значимым. “Мы празднуем это сегодня. И к тому же, мы объединяем Европу и Калифорнию, а это само по себе уже большое удовольствие.”

На вопрос, не поздно ли начинать карьеру модели в 30, 35 или даже 40 лет, актёр уверенно ответил: “Нет, красота — это красота, независимо от возраста.”

До начала конкурса мне, хоть и не с первого раза, удалось взять небольшое интервью у одной из самых ярких участниц “Мисс и Миссис Европейская Вселенная 2025” — Олена Дорош, в конкурсе она должна была выступать под девятым номером.

Елена привлекла внимание своей уверенностью и искренностью. Девушка родом из Черновцов, Западная Украина, и переехала в Лос-Анджелес два года назад, стремясь реализовать себя в модельной индустрии. Выбор пал на Калифорнию, поскольку в другом штате таких возможностей почти нет.

До переезда Дорош работала психологом в военно-спортивном лицее, но всегда мечтала о карьере на подиуме.

Несмотря на то, что в модельном бизнесе зачастую делается ставка на юных девушек, Елена, которой 27 лет, уверена, что возраст — не преграда для карьеры. Лос-Анджелес, по ее мнению, открывает двери перед каждым, независимо от параметров и возраста и здесь можно реализовать себя в разных направлениях — коммерческом моделинге, подиумной индустрии и beauty-съемках, в то время как в Нью-Йорке, например, подобные возможности ограничены.

«Мы любим Лос-Анджелес, любим солнечную Калифорнию и будем продолжать двигаться вперёд!» — сказала она с энтузиазмом.

Для неё участие в конкурсе — это не только шанс показать себя, но и возможность дарить людям свою улыбку, красоту и любовь. К мысли о возможном проигрыше она не относилась как к трагедии, поскольку главным для нее было участие и полученный опыт.

Между тем, чем ближе к началу шоу, тем больше становилось гостей и фотографам на входе даже не хватало места для съемки, но все с удовольствием расступались, если нужно было сделать красивый кадр со знаменитостью.

В 7 вечера началось то, ради чего собрались все гости – на сцену выходили красивые конкурсантки, блиставшие в эксклюзивных нарядах от ведущих дизайнеров, чьи работы украшают звезд Голливуда и подиумы крупнейших недель моды США и Европы.

С первых минут шоу внимание всех гостей было приковано к участницам конкурса, выходивших на подиум в роскошных платьях Von Vemian. Ярким стал и конкурс купальников, созданных Jessica Angel эксклюзивно для участниц с учетом их пожеланий. Шоу завершилось показами великолепных вечерних и свадебных образов от Sandra Iskandar и Von Vemian.

Помимо самого конкурса красоты вечер был насыщен ярким выступлением певицы из Украины Ульяны Воробьёвой, зажигательными танцевальными номерами LA Dance Sport Club и Champion Rhythmic School и завораживающим арт-шоу Софии Козенюк.

Судейскую команду из 11 человек составили признанные мастера моды и искусства, среди которых было Amo Aloy и Craig Shah, дизайнер Von Vemian и владелец Metropolitan Fashion Week Эдуардо Хавам, он был главным судьей конкурса, и армянский актёр Кен Давитян.

Победительница Mrs. European Universe 2025

И вот настал момент истины – ведущие объявили победительницу Mrs. European Universe 2025. Ею стала Олена Дорош. Второе и третье места заняли девушки из России – Татьяна Харина и Аэлита Баширова. Приз зрительских симпатий достался красавице из Сибири Надежде Колесник.

Mrs. European Universe 2025 – не просто праздник красоты, а настоящая платформа новых возможностей для участниц конкурса. Победительницы будут принимать участие в голливудских вечеринках, их ждут модные фото-съемки и обязательное участие в Рождественском параде в Голливуд, который транслируется по национальному телевидению.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship