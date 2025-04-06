Житель Вашингтона Илья Кухар арестован за попытку выдать себя за федерального агента у украинского магазина

В городе Файф (штат Вашингтон) у украинского магазина Emish Market заметили подозрительный чёрный внедорожник Ford без номеров, с надписями “I.C.E.” и поддельной печатью Министерства внутренней безопасности США. Это создавало впечатление, что машина принадлежит федеральной иммиграционной службе.

Свидетели сообщили, что люди в машине снимали сотрудников и покупателей на видео, вызывая тревогу местной диаспоры.

Позже выяснилось, что машина не принадлежит властям. Её ранее списала полиция Туквилы после аварии, и она была продана частному лицу. Продажа бывших полицейских машин — обычное дело, но с них должны убирать все служебные знаки.

Расследование, проведённое полицией Файфа, ФБР и иммиграционной службой HSI, выявило подозреваемого — 26-летнего Илью Кухара. Он не работает в правоохранительных органах и обвиняется в попытке выдать себя за сотрудника правоохранительных органов. Суд назначен на 11 апреля 2025 года.

Полиция напоминает, что выдавать себя за сотрудника полиции — серьёзное уголовное преступление. Власти поблагодарили всех, кто помог в расследовании.