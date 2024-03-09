Украинка выиграла голливудский конкурс красоты

2 февраля в знаменитом районе Лос-Анджелесa – в Голливуде – прошел конкурс красоты “Мисс и Миссис Европейская Вселенная 2024” (Miss & Mrs. European Universe).

По заявлениям его организаторов, мероприятие направлено на расширение прав и возможностей женщин, предоставление им права голоса, чтобы они могли высказаться и менять мир к лучшему.

Miss & Mrs. European Universe считается европейским конкурсом, направленный на популяризацию красоты, женственности и благородства. Традиционно в нем принимают участие девушки из Европы, преимущественно представительницы стран постсоветского пространства. Они, как известно, регулярно завоевывают пьедесталы конкурсов красоты во всем мире.

Конкурсантки готовились несколько месяцев, чтобы в феврале выйти на главную сцену и предстать перед жюри во всей своей красе. Многие из них рассказали, что участие в конкурсе открыло перед ними двери в новый мир – модельный бизнес.

Европейских красавиц в Америке выбирали в культурном комплексе Taglyan, в котором международный конкурс красоты проводится ежегодно. В комплексе находится один из самых больших витражных потолков в мире и сохранена старосветская европейская элегантность, сочетающаяся с новейшими технологиями.

Вход в комплекс напоминает итальянскую виллу эпохи Возрождения с красивым внутренним двориком, который ведет в мраморное фойе. Большой бальный зал площадью в 7000 квадратных футов украшен колоннами из зеленого мрамора и сложными каскадными хрустальными люстрами. А если этого кому-то покажется недостаточным для восхищения, то виражный потолок можно запрограммировать на изменение цвета с помощью сложной системы освещения.

На мероприятии каждый гость мог насладиться изысканной кухней и безупречным обслуживанием.

Уникальное место проведения конкурса и красота европейских девушек делает конкурс “Мисс и Миссис Европейская Вселенная 2024” незабываемым.

Продюсером конкурса «Мисс и Миссис Европейская Вселенная» является издатель газеты WEST EAST LOS ANGELES и голливудский фотограф Геннадий Котлярчук; он регулярно сотрудничает с модными журналами из США и России, а также консультирует и организовывает американские реалити-шоу.

На красной ковровой дорожке всех приветствовала Евгения Гул, кастинг-директор конкурса красоты.

“В Калифорнии очень большая конкуренция, особенное здесь, в Голливуде. Сюда съезжаются лучшие люди со всего мира, чтобы зажечь свою звезду. Это хорошо, что так происходит. Голливуд уже не тот, что был раньше. Но здесь в Калифорнии все еще очень много конкурсов различного уровня. Что касается этого конкурса, то здесь много молодых девушек. Они очень красивые, и это стоит для них очень дорого – именно поддерживать всю эту красоту. Проблема в том, что все видят один имидж современной модели. Они думают “все должны быть худыми и высокими”. На самом деле, все зависит от человека,” – поделился своими впечатлениями о конкурсе Мисс и Миссис Европейская Вселенная 2024 французский актёр, бывший чемпион мира по кикбоксингу Оливье Грюнер.

На красной ковровой дорожке можно было встретить российского борца смешанных единоборств Сергея Харитонова, американского боксера Шейна Мосли, эпатажного российского актера Алексея Панина, калифорнийских дизайнеров и других знаменитостей.

Особую атмосферу на конкурсе создают сами его участницы – они активно поддерживают друг друга и даже делятся своей косметикой во время подготовки выхода на сцену.

“В прошлом году у нас был замечательный коллектив. Все дружили. Ко мне после конкурса подошла каждая из соперниц и поздравила с победой,” – рассказала Нина Свет, победительница конкурса красоты Miss & Mrs. European Universe в 2023 году.

В этом году в конкурсе участвовало 15 девушек, трое из которых заняли призовые места: первое досталось Оксане Перепадя, второе – Милане Ивашкиной, а третье – Анастасии Михалевой. Стоит отметить, что Оксана Перепадя родилась в Харькове (Украина). Сегодня она занимается развитием актерской профессии в Голливуде.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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