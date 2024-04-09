Украинская актриса: “Война вытолкнула меня в Голливуд…”

Героиней сегодняшней истории является украинка Оксана Перепадя, ставшая победительницей конкурса красоты Miss & Mrs. European Universe 2024 года в Лос-Анджелесе, который прошел 22 февраля в Голливуде.

Оксана родом из Харькова, ради карьеры актрисы переехала в Киев, т.к. хотела не только играть в театре, но и сниматься в кино. Она мечтала посетить Америку и грезила Голливудом еще 10 лет назад, но не смогла получить визу. Время шло и, вероятно, девушка уже не рискнула бы уехать из Украины, но начавшаяся война на родине внесла свои коррективы – она решила бежать в США.

После перехода через границу через мексиканскую Тихуану она остановилась в Сан-Диего, но не было понимания, что делать дальше, так как длительная дорога в Штаты вызывала у нее шок, но в то же время наполняло её счастьем. В городе Оксана провела десять дней, постепенно узнавая, куда можно отправиться дальше. Многие были уверены, что раз уж Оксана актриса, то ей стоит отправиться в Лос-Анджелес.

После начала полномасштабной войны подруга Оксаны предложила ей пожить вместе, так как у неё в доме был надёжный подвал. Вместе они пережили многократные обстрелы и взрывы бомб. Было не ясно, чем это всё закончится. После того как Оксана уже уехала, она узнала, что всех эвакуировали.

«Все едут в Америку, надеясь, что здесь все будет хорошо»

Десятки тысяч украинцев приехали в Калифорнию в 2022 году, но далеко не все воспринимают вынужденный переезд как новые возможности. Конечно, Оксана тоже испытывала страх: она приехала в Америку с одним рюкзаком за плечами, желая просто переждать вооружённый конфликт на родине. Никто не думал, что всё затянется.

Находясь в Украине были сложности с перемещением из-за комендантского часа. К границе с Румынией Оксана и её спутники добирались через Винницу и Черновцы. Перейдя границу, в Румынии она провела 2 дня, тогда и встал вечный вопрос «Что делать?» – в итоге, было принято решение отправиться в Мексику. Оксане стало известно, что есть программа для украинцев — гуманитарный пароль, по которому возможно было спокойно перейти границу. Именно благодаря этому всё прошло достаточно гладко. Оксана и её сестра были одними из первых украинских военных беженцев, переходивших границу с США, но они слышали самые разные истории о задержаниях и что происходит в миграционных тюрьмах.

Когда девушки переходили границу, для украинцев был выделен отдельный коридор. На границе у них попросили паспорта и сведения о поручителе, спонсоре, номера телефонов и т.д. Со стороны США сестёр встретили волонтёры. Тогда Оксана не могла даже думать, что менее чем через два года она станет победительницей конкурса красоты Европейская вселенная.

Девушка открыта новым возможностям, поэтому решиться на конкурс для неё было легко. Да, ей уже не 15 лет (Оксане 36 лет), но у неё даже мысли в голове не было, что она старая или не заслуживает титула, который в итоге получила.

Украинке нравится Калифорния, ее климат и люди: в Лос-Анджелесе Оксана организовывает свою жизнь, она – вегетерианка, занимается медитацией для спокойствия и ясности ума, ходит в зал для поддержания формы и строит актерскую карьеру. Она мечтает об Оскаре и стать знаменитостью. Девушка уже побывала в Лас-Вегасе, в Нью-Йорке, в Майами, Сан-Франциско и Сакраменто.

На одной из съемочных площадок Оксане довелось познакомиться с продюсером Геннадием Котлярчуком, они разговорились и девушка узнала, что он является продюсером голливудского конкурса красоты. Он-то и предложил Оксане в нём поучаствовать. Подготовка к конкурсу красоты Miss & Mrs. European Universe занимала приблизительно четыре месяца, однако Перепадя присоединилась не с самого начала. Участниц конкурса учили красиво ходить, правильно носить дизайнерские платья и подавать себя, почти все девушки сидели на жестких диетах.

По словам Оксаны, конкурс красоты дает мотивацию хорошо выглядеть и следить за собой. Если девушек это в самом деле подбадривает, то почему бы не попробовать?

Оксана старательно ведёт свой инстаграм и старается выставлять там только яркие и красивые фотографии. А все свои переживания она выражает в стихах – eй нравится писать о жизни, о нелёгком пути, преодолении трудностей. О любви украинка не пишет, так как сейчас она не состоит в отношениях и замужем никогда не была.

Находясь за границей беженка сильно скучает по маме, поэтому ее тянет на Украину – это её дом, ее родина. Девушка хорошо помнит довоенную страну, но сейчас она не хотела бы жить там, но она не оставляет надежду регулярно приезжать и навещать родных. По словам Оксаны, её матери 65 лет и ей нелегко даются перелеты и путешествия, поэтому они до сих пор не виделись. Так как Оксана приехала в Америку с сестрой, их мама осталась в Украине совсем одна, но в ближайшее время она намеревается приехать к дочерям.

После начала войны Перепадя жертвовала деньги в разные фонды, стараясь поддержать соотечественников. Она также занималась волонтерской деятельностью и помогала раздавать еду бездомным.

Говоря о конкурсе красоты Miss & Mrs. European Universe 2024, Оксана детально вспоминает весь этот день: она приехала на место очень рано, будучи полностью уверенной в своей победе. Было волнение и страх из-за некоторых ошибок, члены жюри постоянно что-то записывали, смотрели на участниц, оценивали. Тем не менее получение короны для Оксаны оказалось неожиданностью, хотя девушка уже думала, что второе или третье место её бы тоже устроили. Для себя она решила, что ей нужно будет сделать выводы, поработать над собой и стать лучше.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship