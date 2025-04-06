Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила о депортации гражданина Узбекистана Абдураима Мамашарипова, осуждённого за совершение трёх уголовных преступлений, связанных с торговлей детьми с целью сексуальной эксплуатации.

Мамашарипов был признан виновным по трём пунктам обвинения в детской секс-торговле и, после отбывания срока, был депортирован в сопровождении сотрудников ICE из Финикса.

В рамках борьбы с подобными преступлениями, Министерство внутренней безопасности США продолжает реализацию национальной информационной кампании Know2Protect. Её цель — информировать и защищать детей, подростков, родителей и других взрослых от сексуального насилия и эксплуатации в интернете. Кампания также предоставляет ресурсы для жертв и их близких, а также разъясняет способы сообщения о преступлениях.

Если вы стали свидетелем или жертвой преступлений подобного характера, вы можете сообщить об этом по телефону горячей линии Know2Protect: 1-833-591-KNOW (5669) или через интернет-сервис CyberTipline Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей.