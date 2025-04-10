Як і щороку, в останній четвер лютого — 27 числа — в районі Голлівуд, у Лос-Анджелесі, відбувся конкурс краси “Miss & Mrs European Universe 2025”. Захід пройшов у культурному комплексі Taglyan. Попри те, що шоу відбулося всього через місяць після масштабних пожеж у Південній Каліфорнії, які суттєво вплинули на життя міста, це не завадило організаторам і гостям створити справжнє свято краси.

РУССКИЙ

За кілька годин до початку конкурсу гостей — серед яких були зірки Голлівуду, дизайнери, художники, громадські діячі, спортсмени й просто поціновувачі прекрасного— зустрічала модель і власниця PR-компанії Elegant Network Аня Шевченко. Чоловіки традиційно були в елегантних смокінгах, а жінки — у розкішних вечірніх сукнях. Головна подія — вихід конкурсанток — розпочалася о 19:00, тож у гостей було вдосталь часу поспілкуватися, продемонструвати свої образи й сфотографуватися на Червоній доріжці.

Ведучий конкурсу краси — справжній принц

Близько 17:00, коли гості продовжували прибувати на кабріолетах і Tesla CyberTruck, серед натовпу з’явився ведучий шоу — голлівудський актор, принц Маріо-Макс Шаумбург-Ліппе, який насправді має титул принца. Його вітчимом був принц Вальдемар — нащадок датської королівської династії та німецького шляхетного роду Шаумбург-Ліппе. «Я дуже радий долучитися до цього чудового конкурсу краси. Ми побачимо європейських учасниць, які колись переїхали до Америки, і вони виглядають неймовірно! Усі дуже переконливі, ми вже бачили їх на кастингу, і я з нетерпінням чекаю їхніх виступів. Щоб перемогти, тут треба багато чого — особливо в Америці, де конкуренція надзвичайна. Але саме сьогодні ми побачимо найкрасивіших людей з європейським корінням, які змагатимуться за титул. Це особливий вечір у Голлівуді! І дехто навіть каже, що це найгламурніша подія в місті», — з гордістю сказав принц, додавши: «Цей конкурс відомий тим, що збирає успішних бізнесменів і найкрасивіших дівчат світу».

На запитання про фавориток серед учасниць Принц відповів: «Я бачив кількох конкурсанток на попередньому кастингу в особняку на Голлівудських пагорбах. Вони чудові — підготовлені, добрі, розумні. Бути ведучим цього конкурсу — справжня честь. І я, як справжній принц, можу сказати, що це справді королівський вечір». Пізніше до нього приєдналася співведуча Ксенія.

Переможниця 2024 року

До початку конкурсу журналіст поспілкувався з минулорічною переможницею — Оксаною Перепадя, яка здобула титул “Miss & Mrs European Universe 2024”. Вона родом з Харкова. Через війну була змушена переїхати до США, де розпочала новий етап у житті. Перемога в конкурсі відкрила для Оксани можливість брати участь у модних показах, зніматися в кіно й навіть пройтися червоною доріжкою на різдвяному параді в Голлівуді у 2024 році. «Носити корону цілий рік — це важко, але для мене це був безцінний досвід», — зізналася вона. «Я дуже рада сьогодні привітати нову переможницю. Я точно знаю, яке це відчуття. Через рік уже чітко розумієш, що потрібно для перемоги. І головне — вірити в себе. Ніхто не повірить у тебе, поки ти сама цього не зробиш». Оксана також розповіла про зміни у своєму житті: «Я вже й покидала акторство, але знову повернулася. Життя — це постійні повороти. Я зрозуміла, що маю рухатися вперед, і на цьому шляху зустріла багато людей, які мене підтримують».

Зіркові гості

Серед гостей був і відомий голлівудський актор Ерік Робертс з дружиною. «Я тут не для того, щоб сказати, хто найкрасивіша. Бо кожна жінка прекрасна по-своєму. Я люблю жінок більше за все інше на цій планеті», — сказав Робертс в інтерв’ю Slavic Sacramento. На запитання, чи не пізно починати модельну кар’єру у 30, 35 чи навіть 40 років, актор відповів: «Ні. Краса — це краса, незалежно від віку».

Учасниця з України — Олена Дорош

Незадовго до початку конкурсу вдалося поспілкуватися з однією з найяскравіших конкурсанток — Оленою Дорош, яка виступала під номером дев’ять. Олена родом із Чернівців і переїхала до Лос-Анджелеса два роки тому, щоб реалізувати себе в модельній індустрії. До того працювала психологом у військово- спортивному ліцеї.

Попри те, що модельний бізнес часто орієнтується на дуже юних дівчат, 27-річна Олена вважає, що вік — не перешкода. Вона впевнена: у Лос-Анджелесі можливості відкриті для кожного, незалежно від параметрів і віку. На відміну від Нью-Йорка, тут можна працювати в комерційному моделінгу, подіумі та beauty-зйомках. «Ми любимо Лос-Анджелес, любимо сонячну Каліфорнію і рухаємося вперед!» — сказала вона. Для неї конкурс — не лише шанс проявити себе, а й нагода дарувати людям свою посмішку, красу й любов.

Поразка її не лякала, адже головне — участь і досвід. Поступово зал заповнювався, гості прибували все активніше, а фотографам на вході бракувало місця. Але всі охоче поступалися, щоб зробити гарні кадри з відомими особистостями.

Головна частина конкурсу

О 19:00 на сцену вийшли конкурсантки в ексклюзивних сукнях від Von Vemian, які одразу прикували до себе увагу. Яскравим став і конкурс купальників, створених Jessica Angel за індивідуальними побажаннями учасниць. Завершилося шоу демонстрацією розкішних вечірніх і весільних образів від Sandra Iskandar і Von Vemian. Крім дефіле, публіку розважали виступи української співачки Уляни Воробйової, танцювальних колективів LA Dance Sport Club і Champion Rhythmic School, а також арт- шоу Софії Козенюк.

Судді та переможниця

До складу журі увійшли 11 визнаних майстрів моди й мистецтва: Amo Aloy, Craig Shah, дизайнер Von Vemian, власник Metropolitan Fashion Week Едуардо Хавам (голова журі), актор Кен Давитьян та інші. Нарешті настав момент істини — було оголошено переможницю конкурсу “Mrs. European Universe 2025”. Нею стала українка Олена Дорош. Друге та третє місця зайняли представниці Росії — Тетяна Харіна й Аеліта Баширова. Приз глядацьких симпатій здобула Надія Колесник із Сибіру. “Mrs. European Universe 2025” — це не просто конкурс краси, а платформа нових можливостей. Переможниць чекають участь у голлівудських вечірках, професійні фотосесії й обов’язкова присутність на Різдвяному параді в Голлівуді, який транслюється на національному телебаченні.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship