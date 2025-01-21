Калифорнийцы помогают друг другу во время пожаров

На фоне усилий Калифорнии, направленных на борьбу с продолжающимся уже вторую неделю пожарами и их разрушительными последствиями, штат задействовал беспрецедентные силы пожаротушения и реагирования. На помощь калифорнийским коллегам также прибыли десятки специалистов из Мексики и Канады.

И хотя к 16 января пожарным бригадам удалось добиться значительного прогресса – самые разрушительный Palisades Fire локализован на 27%, Eaton Fire – на 55%, а Hurst Fire, Kenneth Fire и Lidia Fire потушены полностью; качество воздуха в регионе значительно улучшилось, дым практически исчез и можно дышать без защитных масок – ситуация на западе и северо-востоке округа Лос-Анджелес остается сложной. Десятки тысяч людей эвакуированы, тысячам некуда возвращаться, поскольку огонь уничтожил все их имущество. Так, городок Алтадена разрушен огнем практически полностью.

На пресс-конференции в четверг утром шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что число погибших из-за пожаров увеличилось до 27 человек; 31 числятся пропавшими. Всего было зарегистрировано 43 случая пропажи людей, но 12 были найдены невредимыми.

В это критическое время для Калифорнии помощь организовывают не только государственные структуры и представители бизнеса, но и общественные организации, а также простые калифорнийцы.

Так на территории ипподрома Santa Anita был открыт центр помощи, который начал свою деятельность в прошлый четверг. С начала его работы более 100 000 человек принесли или забрали вещи для пострадавших от пожаров. Центр предоставил предметы первой необходимости, включая продукты, средства гигиены, одежду, обувь, корм для домашних животных и подгузники.

Житель округа Лос-Анджеле Крис, один из ведущих волонтеров, работающих на месте, рассказал: “Мы открыты каждый день с 9 утра до 9 вечера и делаем все, что в наших силах, чтобы помочь тем, кто пострадал от пожаров. Здесь люди могут получить одежду, еду, игрушки и многое другое. У нас даже есть врачи, которые могут предоставить консультации. Мы планируем работать до пятницы, но уверен, что наша помощь продолжится и дальше. Мы должны удостовериться, что каждый пострадавший получит все необходимое для восстановления и безопасности.”

Крис надеется, что все, кто нуждается, смогут добраться до их центра помощи, расположенного на парковке по адресу 285 W Huntington Dr, Arcadia, CA 91007.

“У нас много волонтеров, но мы всегда рады новым людям, готовым присоединиться к нашей инициативе,” – сказал он в интервью “Славянскому Сакраменто”.

В других районах Большого Лос-Анджелеса также развернуты пункты помощи пострадавшим от пожаров.

Например, в Голливуде Church of Scientology American Saint Hill Organization организовала центр помощи, находящийся по адресу 1413 L Ron Hubbard Way, Los Angeles, CA 90027, в котором задействованы, в том числе и русскоязычные волонтеры, готовые помогать с утра до позднего вечера. У организации даже есть горячая линия для обращения за помощью: 323-953-3240.

На территории центра стоит множество коробок с различными вещами, которые могут понадобиться не только пострадавшим от пожаров, но и всем тем, кто оказался в трудной ситуации. В организации сообщают, что они всегда рады новым волонтерам, которые могут присоединиться к их усилиям и помочь тем, кто в этом нуждается.

“У нас есть все, что нужно людям, даже консервы, средства гигиены, одежда и корм для животных,” – говорит Екатерина Кармызова, сотрудница отдела по связям с общественностью добровольных священников церкви Саентологии.

“Наш хаб находится на востоке Голливуда, и за все эти дни к нам прошло более 1000 волонтеров. Они не только работают на этой площадке, но и ездят в другие центры, а также были в местах эвакуации калифорнийцев,” – добавляет Сюзанна Каниир, директор по связям с общественностью добровольных священников церкви Саентологии в Большом Лос-Анджелесе.

И хотя в тушении пожаров наметился прогресс, огненная стихия продолжает оставаться угрозой для жителей пригородов Лос-Анджелес: по состоянию на 16 января остаются опасными районы по-соседству с Пасифик-Палисейдс и на севере от Пасадины. Это зоны пожаров Palisades Fire и Eaton Fire, в которых с 6:00 вечера до 6:00 утра действует комендантский час. Эвакуированное из этих мест население не знает, когда сможет вернуть в покинутые дома.

Так, актриса Анна Орис, жительница города Брентвуд на западе округа Лос-Анджелес, покинула свое жилище еще 7 января и очень надеется вернуться, как только все успокоится.

“Я получила электронное письмо из местной школы, где учится моя дочка, в 11 утра о том, что все дети эвакуируются. В этот же день, по воле судьбы, я не отпустила ее в школу, так как она только что вернулась из Таиланда. Мы эвакуировались, и я сделала пост на своей странице в Facebook, пытаясь понять, куда лучше поехать,” — рассказала Орис в интервью “Славянскому Сакраменто”.



Российская актриса, которая уже пять лет успешно строит карьеру актрисы и модели в Голливуде, призналась, что сначала не восприняла новости о пожарах слишком серьезно, поскольку они случаются довольно часто по всему штату. Но, спустя некоторое время, она поняла, что ситуация очень серьезная. Вместе с 14-летней дочерью они нашли приют у своих друзей.

“Сейчас наш дом все еще находится в красной зоне города Брентвуд. Мои знакомые, которые уже потеряли свою недвижимость в Пасифик-Палисейдс, советуют забрать самые необходимые вещи, потому что огонь может вернуться,” – предупреждает Орис.

Пока в Южной Калифорнии продолжаются пожары, каждый желающий помочь, присоединившись к усилиям по борьбе последствиями от стихии и стать волонтером любого центра помощи или эвакуационных пунктов, или приютить у себя пострадавших, или пожертвовать необходимые вещи или деньги, как это делают жители Большого Лос-Анджелеса.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com