Какие указы подписал Трамп в день инаугурации?

Указы, подписанные 20 января, включают инициативы по миграционной политике, выход из ВОЗ и Парижского соглашения, переименование Мексиканского залива, создание нового ведомства и запрет на прием страной беженцев.

Первый день работы Дональда Трампа в должности 47-го главы Белого дома оказался богат на президентские указы.

День инаугурации предполагал насыщенное расписание, с торжественными мероприятиями, инаугурационными традициями и церемониями. Первую серию указов Трамп подписал еще во время праздничных мероприятий, поставив подпись под рядом документов на столичном стадионе Capital One Arena, где проходила его встреча со сторонниками.

Позже вечером президент прибыл в Белый дом, где в Овальном кабинете (куда он впервые вошел с 2021 года) подписал еще ряд указов.

ВЫХОД ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Трамп инициировал процедуру выхода США из Всемирной организации здравоохранения. Любые выплаты США в бюджет организации приостановлены.

Также президент распорядился вновь выйти из Парижского соглашения по климату — в прошлый раз Байден отменил это решение Трампа в первый день своего пребывания в Белом доме. «Климатический экстремизм привел к взрывному росту инфляции и перегрузил бизнес регулированием», – говорится в еще одном указе Трампа в качестве обоснования.

ШТУРМ КАПИТОЛИЯ

Трамп помиловал или смягчил наказание почти всем участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года. Министерству юстиции поручено прекратить дела, находящиеся в производстве.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

Мексиканский залив переименовывается в Американский залив, а горе Денали на Аляске возвращается название Маккинли, данное в честь 25-го президента США Уильяма Маккинли. Соответствующие изменения должны быть внесены в Информационную систему географических названий США (GNIS) в течение 30 дней.

ФЛАГ США

Трамп распорядился поднять американские флаги на федеральных зданиях, военных объектах и кораблях, а также в дипломатических представительствах США за рубежом до окончания дня инаугурации 20 января. Флаги были приспущены на 30 дней в связи с кончиной экс-президента США Джимми Картера 29 декабря. С 21 января траур возобновится.

TIKTOK

Запрет TikTok в США отложен по меньшей мере на 75 дней. Трамп предписал генеральному прокурору не применять закон, требующий продажи популярного приложения. В своем указе президент отметил, что пауза даст время, чтобы наметить «подходящий курс вперед», который защитит интересы национальной безопасности и не приведет к закрытию приложения.

СВОБОДА СЛОВА

Указ о защите свободы слова и прекращении федеральной цензуры запрещает федеральным служащим каким-либо образом содействовать «неконституционным ограничениям свободы слова американских граждан». Кроме того, запрещено использовать деньги налогоплательщиков на эти цели.

ПОЛ

В указе «О защите женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановлении биологической правды для федерального правительства» Трамп делает официальной политику, признающей существование только двух полов — женского и мужского. В указе говорится, что «гендерная идеология, […] допуская ложное утверждение, что мужчины могут идентифицировать себя как женщин […] и наоборот, требует от всех институтов общества воспринимать это ложное утверждение как истинное».

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Трамп запретил использовать федеральные правоохранительные и разведывательные органы в политических целях. В указе говорится, что предыдущая администрация проводила «систематическую» кампанию, направленную против политических оппонентов.

«Эти действия, судя по всему, были скорее направлены на причинение политической боли, чем на достижение реальной справедливости», – говорится в документе. Указ, в частности, запрещает Министерству юстиции использовать прокурорские или правоприменительные полномочия для политической мести.

ГОСВЕДОМСТВА

Трамп создал новое ведомство — Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который будет заниматься оптимизацией работы госведомств. Изначально предполагалось, что его руководителями станут предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, однако позже Рамасвами заявил, что вместо этого будет баллотироваться на пост губернатора Огайо.

В рамках другого указа президент поручил госсекретарю создать руководство, которое бы привело политику и программы Государственного департамента в соответствие с внешней политикой «Америка прежде всего».

ГРАЖДАНСТВО и ПРОГРАММА БЕЖЕНЦЕВ

Через 30 дней после принятия указа ограничивается право граждан других стран, родившихся на американской территории, претендовать на гражданство США. Указ предполагает, что ребенок, чья мать находилась в Соединенных Штатах незаконно или на временных основаниях, не будет автоматически получать гражданство страны (при условии, что отец также не является американским гражданином).

Дополнительным указом Трамп также приостановил работу Программы по приему беженцев в США (USRAP). Впрочем, указ предполагает возможность возобновления работы: каждые 90 дней Министр внутренней безопасности должен предоставлять доклад президенту о том, не противоречит ли возобновление программы интересам страны.

ПОМОЩЬ ДРУГИМ СТРАНАМ

Трамп распорядился приостановить на 90 дней направление помощи иностранным государствам на программы их развития. Подчеркивается, что это необходимо для оценки эффективности этих программ и их соответствия внешней политике США.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Один из подписанных указов касается смертной казни. Он требует, чтобы штаты получили достаточно смертельных инъекционных препаратов для казней, а также предписывает генпрокурору добиваться казни, когда дело касается убийства сотрудника правоохранительных органов или тяжких преступлений, «совершенных иностранцем, незаконно находящимся в этой стране».

ТЕРРОРИЗМ

Один из указов наделяет статусом террористических организаций криминальные картели, венесуэльский преступный синдикат «Трен де Арагуа» и международную группировку «Мара Сальватруча».

Террористическая угроза упоминается и в другом указе, который призывает проявлять бдительность в процессе выдачи виз, чтобы иностранцы «не причинили вреда американцам или нашим национальным интересам».

ГРАНИЦЫ и «ВТОРЖЕНИЕ»

На южной границе США введено чрезвычайное положение. Указ, в частности, предусматривает направление вооруженных сил, включая Национальную гвардию на помощь Министерству внутренней безопасности в охране границ. Строительство стен или других физических заграждений на границе должно возобновиться немедленно.

При этом сразу несколько указов характеризуют ситуацию на границе США и Мексики как «вторжение». Один из указов отменяет инициативы, одобренные Джо Байденом в 2021 году, другой — запрещает въезд в США иностранцам, «участвующим во вторжении через южную границу». Третий указ, помимо прочего, поручает главам ведомств разместить вдоль границы барьеры и достаточное количество персонала.

Один из указов касается роли военных в деле защиты границы. Трамп требует от Северного командования ВС США быть готовым к отражению «различных форм вторжения», которые включают «незаконную массовую миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду, торговлю людьми и другие преступления».

ТОРГОВЛЯ

В рамках восстановления политики «Америка прежде всего» министру торговли поручено изучить причины значительного и постоянного торгового дефицита, а также его последствия и риски для экономики и национальной безопасности США. По итогам анализа должны быть выработаны рекомендации, включая возможное введение глобальных торговых тарифов.

Министру торговли также предстоит изучить возможность создания Службы внешних доходов (External Revenue Service, ERS) для сбора тарифов, пошли и других доходов, связанных с внешней торговлей. Напомним, что Службой внутренних доходов (Internal Revenue Service, IRS) называют федеральную налоговую службу.

Также Трамп распорядился фактически приостановить участие страны в рамках Global Tax Deal — международного налогового соглашения, созданного под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В указе говорится, что соглашение на территории США «не имеет силы или действия».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ

Тысячи федеральных служащих отнесены к категории политических назначенцев, что упрощает их увольнение. Указ объясняет это тем, что «за последние годы было много тщательно задокументированных случаев, когда федеральные служащие сопротивлялись и подрывали политику и директивы руководства исполнительной власти».

Отдельным указом, в заголовке которого упомянуто «восстановление госслужбы на основании заслуг», Трамп поручил предотвращать найм сотрудников по признаку их расы, пола или религии.

ПОЛИТИКА DEI

Также президент отменил десятки указов и распоряжений предыдущей администрации, в том числе продвигающих политику «многообразия, равенства и инклюзивности» (DEI). В указе говорится, что она разлагала американские институты, «подменяя усердную работу, заслуги и равенство на сеющую раздоры и опасную преференциальную иерархию».

СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Трамп подтвердил политику, направленную на сохранение непартийного характера разведывательного сообщества. Должностным лицам, имеющим допуск к секретной информации, запрещено использовать свой статус для влияния на выборы, а секретная информация не должна разглашаться в мемуарах, особенно издаваемых в целях личной выгоды.

Этим же указом Трамп ограничил доступ к секретным данным 51 сотрудника американской разведки. Ранее в публичном письме они утверждали, что в 2020 году электронные письма с ноутбука Хантера Байдена, сына на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена, несли «все классические признаки российской информационной операции», намекая на возможные попытки Москвы оказать влияние на ход выборов президента США.

Другой указ требует, наоборот, ускорить процесс допуска к секретным данным для ряда сотрудников администрации. Указ ссылается на то, что «администрация Байдена создала задержку в обработке разрешений» на допуск к такой информации.

ЭНЕРГЕТИКА

Президент объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики для устранения «критической нехватки энергетической инфраструктуры для удовлетворения потребностей страны».

Указ ссылается на последствия политики предыдущей администрации и «растущую угрозу со стороны враждебных иностранных игроков», подчеркивая необходимость обеспечить и расширить внутренние возможности производства, транспортировки и переработки энергии.

Среди основных директив — ускорение реализации энергетических проектов на федеральных землях, выдача разрешений на круглогодичную продажу бензина Е15 (с 15%-ным содержанием этанола) в качестве временного решения для предотвращения дефицита бензина в стране.



Федеральным ведомствам поручено оценить уязвимость энергетической инфраструктуры, особенно на Западном побережье, Северо-Востоке и Аляске, и регулярно отчитываться о проделанной работе.



Другой указ Трампа направлен на устранение регуляторных барьеров для увеличения производства энергии внутри страны и снижения стоимости энергии. Среди ключевых мер – поощрение разведки энергоресурсов на федеральных землях и в водах, продвижение США в качестве мирового лидера по добыче и обработке редкоземельных минералов и обеспечение надежного энергоснабжения по всей стране.

Указ отменяет политику, благоприятствующую электромобилям, и требует устранить регуляторные барьеры для автомобилей с бензиновым двигателем. Указ затрагивает и право доступа на другие товары — например, лампы накаливания, посудомоечные и стиральные машины, газовые плиты и другие.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Трамп распорядился перенаправить больший объем воды из дельты рек Сакраменто — Сан-Хоакин для нужд жителей Центральной и Южной Калифорнии. По словам президента, «якобы по предлогом защиты корюшки и других видов рыб […], этот огромный запас воды бесполезно течет в Тихий океан». В указе Трамп также заявил, что Калифорния нуждается в надежном водоснабжении, напомнив о разрушительных пожарах на юге штата.

Ряд других указов, связанный с окружающей средой, также затронул вопросы энергетики. Один из указов замораживает заключение новых договоров аренды для ветровых электростанций на внешнем континентальном шельфе. На уже существующую аренду шельфа указ не влияет.

Еще один указ — помимо переименования горы Маккинли —связан с Аляской. На этот раз Трамп снял ограничения на бурение в самом северном американском штате. Указ предполагает в том числе отмену запрета предыдущей администрации на бурение в Арктическом национальном заповеднике дикой природы.

АРХИТЕКТУРА

Один из своих указов в день инаугурации президент решил посвятить архитектуре. Он потребовал представить ему в течение двух месяцев рекомендации, согласно которым «федеральные общественные здания должны быть визуально идентифицируемы», а также «уважать региональное, традиционное и классическое архитектурное наследие».

VOA