Трамп: “Я встречусь с президентом Путиным”

Первый день на посту президента у Дональда Трампа оказался чрезвычайно насыщенным. После инаугурации и церемонии принятия присяги в качестве 47-го президента президент Дональд Трамп провел церемонию подписания в Овальном кабинете – президент подписал несколько указов, параллельно отвечая на вопрос журналистов, бросив колкость в адрес своего предшественника, что “Байден не провел ни одной подобной пресс-конференции”.

Как он неоднократно обещал во времяизбирательной кампании 2024 года, 47-й президент заявил поздно вечером в понедельник, что он помиловал около 1500 человек, осужденных или обвиненных в совершении преступления в связи с нападением на Капитолий США 6 января 2021 года, когда Конгресс собрался, чтобы подтвердить победу Байдена над Трампом в 2020 году.

Своим решением президент Трамп предоставил “полное, всеобъемлющее и безусловное помилование всем остальным лицам, осужденным за преступления, связанные с событиями, которые произошли в Капитолии Соединенных Штатов или вблизи него 6 января 2021 г.”

“Генеральный прокурор должен управлять и осуществлять немедленную выдачу сертификатов о помиловании всем лицам… и должен обеспечить, чтобы все лица, осужденные за преступления, связанные с событиями, которые произошли в Капитолии США или около него 6 января 2021 г., которые в настоящее время содержатся в тюрьме, были немедленно освобождены.”

Отдельно Трамп приказал прекратить федеральные дела против “политических оппонентов” администрации Байдена, т.е. сторонников Дональда Трампа.

Во время подписания указов президент отвечал на вопросы журналистов, среди которых был задан вопрос, касающийся его обещания закончить войну в Украине за 1 день, на что Трамп ответил: “У меня есть еще полдня. Посмотрим. Ме хотим, чтобы это случилось.”

На вопрос журналистов о встрече с Путиным Трамп уверенно сказал: “Я встречусь с президентом Путиным”, однако он ответил, что не знает, когда именно. Позже отвечая на похожий вопрос, Трамп сказала, что встретится с Путиным очень скоро.

На вопрос, сколько, по его мнению, займет по времени, завершение конфликта в Украине, Трамп сказал: “Я должен поговорить с президентом Путиным, нам нужно будет решить. Он не может быть в восторге, дела у него идут не очень. Я имею ввиду, он вымучивает его. Многие люди думали, что война закончится за недель, а уже почти три года прошло, не так ли? Поэтому он не может быть в восторге, это его не красит… Это большая машина, все случится… Миллион российских солдат убиты, почти 700 000 тысяч украинских солдат убито. Россия больше, они теряют больше солдат. Но это не способ управлять страной.”

Трамп также сказал, что “Зеленский сообщил ему, что хочет пойти на сделку… Я думаю, он разрушает Россию, не идя на сделку. Думаю, Россия окажется в беде. Посмотрите на их экономику, на инфляцию в России. Я надеюсь.. я хорошо с ним ладил. Я надеюсь, что они хотят сделку.”

Отвечая на вопрос, оставит ли он антироссийские санкции, если Россия пойду на сделку, Трамп уверенно сказал, что оставит пошлины, потому что они делают доллар сильным.