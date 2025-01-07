Трамп: война в Украине и отношения с Россией стали результатом “слабости” Байдена 

Во вторник Дональд Трамп провел пресс-конференцию в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Во время выступления он обвинил действующую администрацию Джо Байдена в том, что война в Украине стала возможной из-за “некомпетентного руководства” и упущений в международной политике США.

Трамп в очередной раз повторил, что Россия никогда бы не решилась начать военные действия против Украины, если бы он оставался президентом. По его словам, Владимир Путин “потерял уважение” к США после событий в Афганистане в 2021 году, когда Байден инициировал “хаотичный и унизительный” вывод американских войск.

“Если бы я был президентом, Россия бы никогда не вторглась в Украину. Нулевая вероятность. Путин видел бы нашу силу, а не слабость, которую он наблюдал во время позорной эвакуации из Афганистана,” — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что администрация Байдена “неправильно оценила ситуацию” и позволила конфликту перерасти в полномасштабную войну и что Байден виновен в том, что война между Россией и Украиной привела к огромным жертвам, как на полях сражений, так и среди гражданского населения.

“Миллионы людей погибают, и это трагедия, которой можно было избежать”, — сказал Трамп.

Избранный президент также упрекнул СМИ в “замалчивании” реальных масштабов потерь, заявив, что число погибших гораздо выше, чем сообщается в официальных данных.

Сближение России и Китая Трамп назвал результатом “провальной” политики Обамы и Байдена. По его словам, эти страны, которые ранее были “естественными врагами”, теперь стали союзниками, представляя угрозу для США.

“Китай всегда нуждался в российских ресурсах, но Россия никогда не позволяла этого. Теперь, из-за слабости нашего руководства, они объединились, а к ним добавились Иран и Северная Корея. Это катастрофа”, — заявил он.

Трамп отметил, что введенные Байденом санкции против России не только не остановили войну, но и нанесли ущерб американской экономике. Он критиковал зависимость США от зарубежных поставок нефти, утверждая, что “под его руководством” Америка была бы энергетически независимой.

“Мы сидим на богатейших запасах нефти и газа в мире. Если бы я был президентом, мы бы использовали эти ресурсы и не зависели бы от Саудовской Аравии или России”, — подчеркнул Трамп.

Обсуждение ситуации вокруг Украины и России он завершил, выразив мнение, что США “потеряли уважение на мировой арене” из-за “слабого и некомпетентного” руководства Байдена.

“Когда я был президентом, меня уважали и Путин, и Си Цзиньпин, и Ким Чен Ын. Никто не осмеливался бы проверять нашу силу. Сейчас мы стоим на пороге Третьей мировой войны, и это страшно,” — заявил он.