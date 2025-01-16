Власти Калифорнии расследуют причины исторических пожаров

Пожарные службы расследуют, стало ли электрооборудование энергетической компании Southern California Edison (SCE) причиной пожара Hurst Fire. На прошлой неделе компания сообщила о неисправности около опоры линии электропередачи недалеко от места возгорания, которая возникла практически в то же время, когда вспыхнуло пламя, что вызывает вопрос – было ли оборудование неисправно до или после начала пожара. Также внимательно изучаются скачки напряжения в электросети, зафиксированные за несколько часов до пожаров.

В то же время в отчете об инциденте, направленном SCE в Комиссию по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC), SoCal Edison оспаривает утверждение о том, что ее оборудование стало причиной пожара, ссылаясь на “отсутствие перебоев или электрических или эксплуатационных аномалий в течение более чем одного часа после заявленного времени начала пожара”.

Кроме этого против Southern California Edison (SCE) подан иск, в котором энергетическая компания обвиняется в халатности и ненадлежащем обслуживании линий электропередач и другого оборудования, что якобы способствовало возникновению пожара Eaton Fire.

В своем заявлении от 12 января SCE заявила, что распределительные линии, расположенные непосредственно к западу от каньона Итон, “были обесточены задолго до заявленного времени начала пожара” в рамках программы отключения электроэнергии в целях общественной безопасности.

Помимо иска против SCE, пострадавшие от Palisades Fire подали в суд Лос-Анджелеса на Департамент водных ресурсов и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP), утверждая, что перебои в подаче воды усугубили ущерб от пожара; в иске утверждается, что крупнейшее муниципальное коммунальное предприятие страны должно было хранить воду в водохранилище Санта-Инес, которое, как считает истец, пустовало почти год.

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“LADWP инициирует собственное расследование устойчивости к воде и того, как мы можем улучшить нашу позицию для реагирования на последствия изменения климата.”

Также департамент подчеркивает, что “любое утверждение о том, что пожарные гидранты в Пасифик Палисейдс были сломаны до пожара в Палисейдс, является обманчивым и ложным… LADWP отремонтировал каждый гидрант, нуждающийся в ремонте, как сообщили инспекторы пожарной охраны Лос-Анджелеса… Во время пожара не было отключений электроэнергии на насосных станциях LADWP, и водоснабжение в этом районе оставалось стабильным. Давление воды в системе было потеряно из-за беспрецедентного и экстремального спроса на воду для борьбы с лесным пожаром без поддержки с воздуха. Это повлияло на нашу способность пополнять три резервуара для воды, снабжающих Palisades и низкий процент гидрантов в этом районе, в основном на возвышенностях. Как только LADWP определила риск потери воды в резервуарах и давления воды в системе, мы немедленно направили цистерны с питьевой водой для поддержки усилий по тушению пожаров.”

Отмечается, что “водохранилище Санта-Инес из эксплуатации, чтобы соответствовать нормам безопасной питьевой воды”.