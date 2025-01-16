В Калифорнии ожидают временного улучшения погоды, которое может помочь пожарным

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Однако на следующей неделе пожароопасные условия возвратятся, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Пожарным Южной Калифорнии удалось добиться определенного прогресса в тушении двух крупных пожаров, а синоптики сообщили, что в ближайшие дни погодные условия могут принести столь необходимое облегчение после нескольких дней сухой погоды и сильных ветров, которые нанесли региону значительный ущерб.

Изменение погоды даст пожарным важное окно для борьбы с пожаром «Палисейдс» на западной окраине Лос-Анджелеса и пожаром «Итон» в предгорьях к востоку от города, прежде чем следующая неделя вновь принесет неблагоприятные условия.

«Хорошие новости: в конце этой недели ожидается долгожданная передышка в пожароопасной погоде, – заявила в среду Национальная служба погоды. – Плохие новости: следующая неделя вызывает опасения. Хотя мы уверены, что повторения прошлой недели не будет, ожидаются пожароопасные условия».

Pacific Palisade Malibu fire

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По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, к вечеру среды пожар «Палисейдс» был локализован на 21%, его площадь составила 96 квадратных километров. Пожар «Итон» был локализован на 45% и охватил 57 квадратных километров.

Более 82 тысяч человек были эвакуированы, а 8500 пожарных из США, Канады и Мексики борются с этими двумя крупными пожарами и несколькими меньшими очагами в регионе.

По данным властей, в результате пожаров погибли не менее 25 человек, а около 12 тысяч домов и других строений были уничтожены.

Пожары начались 7 января, поддерживаемые сильными ветрами в регионе, где за последние восемь месяцев практически не было дождей. Прогнозы на ближайшую неделю по-прежнему не обещают осадков.

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