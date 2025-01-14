Крупные компании в США отказываются от программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

Программы разнообразия DEI (DEI переводится как разнообразие, справедливость и включение, diversity, equity, and inclusion) представляют собой набор политик, практик и стратегий, направленных, как заявляется, на создание инклюзивной, справедливой и разнообразной среды и включать: обучение сотрудников, ресурсные сети, методы подбора персонала и ресурсные группы для определенных групп людей.

В начале года компания McDonald’s заявила, что уберет цели по разнообразию в рядах высшего руководства и отменит программу, которая поощряет поставщиков проводить обучение по разнообразию и достигать разнообразия на уровне управления.

McDonald’s — одна из компаний, которые отказались от внедрения программ DEI в последние годы, среди других известных компаний – Google, Walmart, John Deere, Ford, Tractor Supply и Harley-Davidson. В Amazon также сократили программы DEI; летом прошлого года Microsoft сократила команду, которая отвечала за DEI. Причины этих изменений включают консервативную реакцию на программы DEI и решение Верховного суда США о позитивной дискриминации.

Как сообщает The New York Times, в компании Meta упразднили должность руководителя по вопросам многообразия упразднили, прекратили реализацию целей по набору в штат определенного числа женщин и представителей меньшинств и перестали отдавать предпочтение подрядчикам, принадлежащим меньшинствам.

Ряд изданий сообщают, что из офисов компании в Кремниевой долине, Техасе и Нью-Йорке убрали гигиенические тампоны из мужских туалетов.

Meta и McDonald’s, как и многие их коллеги, пообещали расширить обязательства DEI после убийства полицейским Джорджа Флойда в 2020 году. Однако в последние годы компании столкнулись с давлением, требующим отменить политику DEI на фоне всплеска консервативной реакции и решения Верховного суда, фактически положившего конец позитивной дискриминации при приеме в колледжи.

Консервативные активисты все чаще выступают против программ DEI, которые, по их мнению, они дают несправедливые преимущества для сотрудников и поставщиков, пишет газета The Wall Street Journal.