Спецпосланник Трампа по Украине хочет закончить войну за 100 дней

Кит Келлог, служивший в первой администрации Трампа и который назначен им же специальным посланником по Украине и России, заявил в интервью на телеканале Fox News, что избранный президент хочет, чтобы самая большая война в Европе со времен Второй мировой войны закончилась как можно скорее, и что он намерен закончить войну в Украине в течение 100 дней после прихода Дональда Трампа к власти.

На пресс-конференции в среду, 8 января, Трамп предположил, что горячая фаза войны может закончиться в течение шести месяцев или «намного раньше.

“Я думаю, что они найдут рабочее решение в ближайшей перспективе. Когда я говорю о ближайшей перспективе — я хотел бы поставить задачу, личную, профессиональную. Давайте установим ее на 100 дней, вернемся назад и подумаем, как мы можем сделать это в ближайшем будущем, чтобы убедиться, что решение надежное, устойчивое, и что эта война закончится, чтобы мы прекратили кровавую бойню,” – сказал он. “Я думаю, что это будет очень, очень важно сделать. Это будет важно для нашей национальной безопасности. Это часть наших жизненно важных национальных интересов, и это также хорошо для Европы и всего мира.”

“Все должны понимать, что он не пытается дать что-то Путину или россиянам, — сказал Келлог о Трампе. — Он на самом деле пытается спасти Украину, спасти ее суверенитет. И он постарается сделать это справедливо и честно. Он говорил об этом постоянно — как во время встречи с Зеленским в Трамп-тауэр, так и на пресс-конференции.”

Сообщается также о скорой встрече Трампа и Путина, которая может произойти уже после его инаугурации 20 января.

Кит Келлог – государственный служащий США и генерал-лейтенант в отставке, был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса, а также исполнительным секретарем и начальником штаба Совета национальной безопасности США во время первой администрации Дональда Трампа.

Ранее Трамп обещал закончить войну “в течение 24 часов”.