“Бомбист” из Лас-Вегаса служил в Украине, Таджикистане и Грузии

Американский “зеленый берет” погиб при взрыве Tesla Cybertruck возле Trump International Hotel в Лас-Вегасе.

В среду возле Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck, которым управлял военнослужащий спецназа армии США. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на официальные источники.

Мужчина, опознанный как мастер-сержант Мэтью Алан Ливелсбергер, 37 лет, погиб на месте. Шериф полиции Лас-Вегаса Кевин МакМахилл сообщил, что семь других человек получили незначительные травмы в результате взрыва.

По словам официальных лиц, Ливелсбергер, находившийся внутри Tesla Cybertruck, застрелился перед тем, как произошло возгорание и взрыв.

Ливелсбергер служил сержантом специальных операций в 10-й группе специального назначения армии США, базирующейся в Штутгарте, Германия, сообщил представитель армии. Командование специальных операций США подтвердило, что он находился в официально утвержденном отпуске во время происшествия в Лас-Вегасе.

За время своей службы Ливелсбергер дважды был в Афганистане, а также выполнял задачи в Украине, Таджикистане, Грузии и Демократической Республике Конго. Ему были вручены две Бронзовые звезды, одна из которых с наградным знаком за отвагу под огнем, боевой пехотный знак и медаль за похвальную службу с отличием.

По данным властей, Ливелсбергер был жителем города Колорадо-Спрингс.

Американские СМИ утверждают, что организаторы автомобильного теракта в Нью-Орлеане и взрыва в Лас-Вегасе служили на одной и той же армейской базе.