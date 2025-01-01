По меньшей мере 15 человек погибли, и десятки получили ранения во время наезда грузового пикапа на толпу во время празднований Нового года на Бербон-стрит в Нью-Орлеане ранним утром среды. ФБР расследует это дело как “акт терроризма”.

ФБР установило личность злоумышленника — 42-летний житель Техаса и ветеран армии США. По данным Бюро, он погиб во время перестрелки с полицией. В автомобиле был обнаружен флаг ИГИЛ. Грузовик был арендован через сервис Turo, подтвердили в компании.

Согласно заявлению официальных лиц, перед атакой нападавший записал ряд видеообращений, в которых заявил, что присоединился к ИГИЛ.

Атака в популярном районе Френч-квартал случилась всего в двух километрах от места, где должен был пройти матч Sugar Bowl. Ежегодная студенческая игра по американскому футболу была перенесена на 24 часа из соображений общественной безопасности, сообщил генеральный директор Sugar Bowl.