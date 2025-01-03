461 член 119-го созыва Конгресса относит себя к христианской вере. Это немного меньше, чем в прошлом составе – тогда христиан было 469, они занимали 88% мест. И хотя христиане превалируют с отрывом, в последние годы наблюдается постепенное снижение их числа в обеих палатах. Десять лет назад христиане занимали в Конгрессе 92% мест.

По данным Pew Research Center, процентное соотношение христиан в Конгрессе значительно превышает долю христиан среди взрослых американцев. В США христианскую веру разделяют 62% граждан, и их число также снижается в последние десятилетия. В начале 1960-х годов христианами себя называли более 90% жителей страны. 28% американцев не имеют религиозной принадлежности, тогда как в новом созыве Конгресса таких людей только трое – два демократа и один республиканец.

Среди христиан 119-го созыва Конгресса 295 человек называют себя протестантами – 55% от общего состава. За ними следуют католики, их 150, потом баптисты – 75. Следом идут методисты и пресвитерианцы (по 26 человек), епископане (22), лютеране (19) и адепты Церкви святых последних дней (9).

В 119-м созыве Конгресса сегодня также начали работать 32 иудея, 4 мусульманина, 4 индуиста и 3 буддиста.

VOA