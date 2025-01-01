Взрыв Tesla Cybertruck у отеля Trump в Лас-Вегасе расследуется как терроризм

Взрыв автомобиля Tesla Cybertruck перед отелем Trump в Лас-Вегасе, произошедший в начале нового года, стал объектом масштабного расследования. По словам шерифа Кевина МакМахилла, правоохранительные органы работают над установлением причин инцидента, который мог быть актом терроризма.

Tesla Cybertruck, арендованный через платформу Turo в штате Колорадо, прибыл в Лас-Вегас около 7:30 утра. В течение часа автомобиль двигался по бульвару Лас-Вегаса, прежде чем остановился у отеля Trump. В момент остановки произошел взрыв.

Следователи обнаружили в кузове автомобиля канистры с бензином, бытовое топливо и крупные фейерверки. Движение транспортного средства отслеживалось через зарядные станции Tesla, что позволило установить его маршрут.

Семь человек получили травмы, из них двое были госпитализированы, но вскоре выписаны. Остальные отделались легкими повреждениями.

Полиция пока не разглашает информацию о подозреваемом, заявив, что личность будет подтверждена позже. Расследование ведется в сотрудничестве с федеральными, штатными и местными органами власти.

Для обеспечения порядка и безопасности увеличено присутствие полиции в ключевых районах города, включая бульвар Лас-Вегаса. Власти заверили, что текущих угроз общественной безопасности нет.

Власти США расследуют возможную связь между наездом грузовика на прохожих в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. Президент Джо Байден заявил, что доказательств связи между этими событиями пока нет.

“Злодеи-идиоты выбрали не тот автомобиль для террористической атаки. Cybertruck фактически сдержал взрыв и направил его вверх. Стеклянные двери вестибюля даже не разбились”, – прокомментрировал инцидент Илон Маск.