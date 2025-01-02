Действие договоров 2019 года, предполагающих транзит западносибирского газа в Европу через Украину, истекло 1 января 2025 года, сообщает VOA.

Украина заявила о приостановке транзита российского через свою территорию, назвав это «историческим событием», продиктованным «интересами национальной безопасности».

«Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

В заявлении, опубликованном утром в среду на сайте Министерства энергетики страны, говорится, что инфраструктура газотранспортной системы была заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и газоснабжению украинских потребителей.

1 января российская компания «Газпром» заявила, что лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита. «С 8:00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется», – говорится в Telegram-канале компании.