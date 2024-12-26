США конфискуют дом и сотни пар люксовой обуви у иммигрантов из Украины

Украинские иммигранты признали вину в деле о краже $34 млн. Это дело окрестили крупнейшим ограблением в истории Орегона.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в Федеральном суде штата Орегон, Сергей Лебеденко и его супруга Галина признали вину практически по всем пунктам предъявленного им обвинения. Судья утвердила соглашение о признании вины и сочла его осознанным и добровольным.

В рамках гражданского дела о конфискации имущества в Федеральном суде штат Орегон у семьи Лебеденко изымается дом, расположенный в г. Портленд. Дом Лебеденко в г. Портленд, Орегон / Google

Согласно договоренности с властями, Лебеденко получили разрешение продать недвижимость родственнику за $600 000. Из этой суммы $480 000 будут переданы государству в качестве замены конфискованного имущества. Оставшиеся средства останутся в распоряжении семьи.

В рамках расследования было выявлено, что деньги, похищенные у жертвы, поступали на банковские счета семьи Лебеденко и использовались для оплаты ипотеки конфискованной недвижимости, стоимость которой оценивается около $600 тыс.

Суд постановил, что в случае невыполнения условий соглашения недвижимость будет передана в собственность государства, а затем выставлена на продажу. Средства от этой продажи будут распределены в соответствии с установленными правилами. Судебное разбирательство продолжается, и власти продолжают работу по возврату похищенных средств и привлечению обвиняемых к ответственности.

Напомним, что семья Лебеденко была официально обвинена в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег. В январе 2023 года против них были выдвинуты уголовные обвинения, которые позже были подтверждены в феврале 2024 года. В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Как гласят материалы дела, украинские иммигранты Сергей и Галина Лебеденко, владельцы компании Astra Car Service, LLC, похитили более $34 миллионов у своего клиента – пожилого магната, 79-летнего Уина МакКормака. Лебеденко использовали доверие клиента, чтобы получить доступ к его финансовым ресурсам, включая кредитную карту American Express, и производили необоснованные траты, включая 180 транзакций на сумму $497 490 за одну неделю, когда жертва не находилась в Портленде и не могла проконтролировать расходы своих компаний.

Ранее «Славянский Сакраменто» сообщал о конфискации правительством США украшений и люксовой одежды у семьи подозреваемых на сумму в $100 тыс. В числе конфискованных вещей обнаружилось 92 пары люксовой женской обуви, 64 сумки и кошельков, 159 драгоценных монет, 8 золотых слитков; комплект медальонов (8 шт.) с портретами в рамке в украинской тематике, а также множество других ювелирных изделий.

Приговор будет вынесен 5 марта 2025 года в Федеральном суде города Портленд.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com